Álvaro Borrego 15 MAR 2026 - 20:33h.

El Betis pierde una oportunidad de oro de 'sentenciar' al Celta, aunque mantiene la quinta plaza

El motivo por el que Antony fue suplente en el Betis - Celta

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El Real Betis salvó los muebles y evitó una derrota que habría dinamitado la crisis de resultados que atraviesa en las últimas semanas. Un empate que no contenta a ninguno, pero que en cierta medida mantiene la posición de privilegio de los verdiblancos, que continúan en esa quinta plaza con tres puntos más que el Celta de Vigo (1-1). Un pequeño balón de oxígeno antes de la finalísima del jueves en la Europa League.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Betis contra el Celta de Vigo.

Álvaro Valles (5): Una de cal y otra de arena. Falló de manera evidente en el gol del Celta, donde le faltó dureza en las manos, pero unos minutos después le salvó una clarísima a Ferran. A un portero que tantas veces ha salvado puntos, difícilmente se le pueda condenar por un error.

Bellerín (7): Casi cinco años ha tenido que esperar para celebrar su primer gol con el Betis. Generó superioridades por su banda, vivió en campo contrario y le brindó al equipo argumentos ofensivos. En defensa estuvo más que correcto. Una entrada, una intercepción, un tiro bloqueado y cinco recuperaciones.

Bartra (7): Cuajó una segunda mitad sobresaliente. Le negó el gol a Borja Iglesias en el 70' e hizo que el 'Panda' pasase desapercibido. Le debe dar confianza. Siete contribuciones defensivas. Seis despejes y cuatro recuperaciones.

Natan (6): Colosal tras el descanso. En modo escoba. Lo barrió todo, lo peleó todo. Le quitó el gol de los pies a Pablo Durán.

Junior Firpo (3): No será por falta de oportunidades. Una de las grandes decepciones de la temporada. Ganó un solo duelo en todo el partido. Solo una contribución defensiva. Esa fue su aportación hoy. A todas luces insuficiente.

Marc Roca (4): Cada partido que juega involuciona. Cada semana está peor. Ni construye, ni destruye. Un futbolista timorato que no destaca en nada. De una pérdida suya nació el gol del Celta.

Fornals (5): Ha llegado exhausto a este tramo decisivo de temporada. Parece estar pagando caro la acumulación de minutos, lo que le resta lucidez y clarividencia. Aun así la mejoría del Betis llegó cuando más pudo tener Fornals el balón, mucho más dominador tras el paso por vestuarios.

Fidalgo (4): Hoy fue incapaz descifrar qué rol tuvo. Se fajó en la brega, con hasta ocho recuperaciones, pero apenas apareció entre líneas. Ni activo en la presión, ni habilidoso con el balón en los pies ni certero a la hora de romper líneas.

Aitor Ruibal (8): En momentos de zozobra, cuando la calidad no abunda, emerge el carácter, el pundonor y la valentía. Y de eso el canterano tiene de sobra. Casta, trabajo y sacrificio. El valor de no dar un balón por perdido. Una genialidad suya habilitó a Bellerín para el empate. Da igual donde le pongan, siempre rinde.

Ez Abde (4): Hoy estuvo peor que en los partidos anteriores. Muy discreto en fase ofensiva, sin apenas acierto en el regate. Tuvo una clarísima de cabeza, pero no logró darle dirección.

Cucho Hernández (4): Tiene una inteligencia táctica abrumadora y una calidad sobresaliente, pero le sigue costando ponerse de cara a gol. Es incansable y sacrificado en el trabajo, pero eso no es suficiente para un delantero. Ya lleva más de dos meses sin marcar.

Suplentes

Antony (4): Es verdad que su mera entrada al campo genera miedo en los rivales, pero no fue capaz de aprovecharlo. Mucho ruido y pocas nueces. Más corazón que cabeza. Más impulsos que aciertos.

Valentín Gómez (5): Todo lo hizo bien. Sin ser su posición natural, sigue siendo el mejor lateral izquierdo.

Bakambu (3): Rozó la gloria con las manos (o con la cabeza), pero Radu le negó el gol en el último suspiro.