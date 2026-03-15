El motivo por el que Antony fue suplente en el Betis - Celta

Álvaro Borrego 15 MAR 2026 - 19:47h.

Al extremo le cuesta recuperar de jueves a domingo y Pellegrini lo quiere "al 100% para el jueves"

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La suplencia de Antony Matheus dos Santos fue una de las grandes sorpresas del once de Manuel Pellegrini frente al Celta de Vigo. Al igual que ocurriese hace justo una semana en Getafe, el entrenador lo dejó en el banquillo, decisión que generó mucha incertidumbre entre los aficionados. Como ya explicó el técnico hace unas semanas, al brasileño le cuesta más de lo normal recuperarse cuando hay partidos intersemanales, por culpa de esos problemas de pubis que arrastra desde finales de 2025. El extremo no termina de superar esa pubalgia, de ahí que en el Real Betis apuesten por dosificar sus esfuerzos para evitar una lesión mayor. Esa es la principal razón por la que no fue titular este domingo, pensando también en la vuelta de octavos de Europa League frente al Panathinaikos.

Antony, mimado de cara a la Europa League

Sobre ello habló Manuel Pellegrini en la previa del partido: "Le cuesta mucho recuperarse (a Antony) de jueves a domingo y el próximo jueves lo necesitamos al 100%. Héctor (Bellerín) ya venía entrenándose bastante bien y hoy le toca reaparecer y Aitor, cuando ha jugado arriba, he hecho goles. Como siempre digo, hay un plantel que es el encargado de llegar lo más arriba posible en todas las competiciones", argumentaba el entrenador ante los micrófonos de DAZN.

La pubalgia baja, como se le conoce, está caracterizada por dolor en la ingle y pubis, causado frecuentemente por una entesitis o tendinitis del aductor largo debido a sobrecarga y un desequilibrio muscular. Es una lesión muy común en futbolistas, que requiere de un proceso complejo. Se produce por una tensión excesiva entre los músculos abdominales -débiles- y aductores -muy tensos-. Requiere tratamiento de fisioterapia, que el jugador está recibiendo tanto en el club como en su propio domicilio. Una vez el músculo está caliente, de ahí la importancia de un calentamiento intenso, ese dolor se reduce, pero vuelve a aparecer cuando el cuerpo se enfría.