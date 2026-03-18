Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 10:38h.

El choque se disputará esta tarde a las 16:30 horas

Betis y Celta, obligados a remontar también el Big Data: predicciones y favoritos en Europa League

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SevillaEn el Real Betis ya velan armas. El equipo de Manuel Pellegrini ultima la preparación del trascendental encuentro de UEFA Europa League ante el Panathinaikos. El Estadio de La Cartuja se conjura para dar la vuelta al marcador de la ida tras recuperar sensaciones en la segunda mitad ante el Celta de Vigo. Nada desvía la atención y el foco se pone en superar la eliminatoria ante el conjunto griego, pero a buen seguro, en la entidad heliopolitana mirarán de reojo este miércoles a Portugal.

Aunque no es nada habitual, el Betis podría conocer un día antes que el resto de participantes en estos octavos de final su posible rival en la siguiente ronda. Todo pasa por eliminar al Panathinaikos, pero de conseguirlo, el equipo verdiblanco sabrá desde antes del inicio del choque de vuelta cuál será el siguiente obstáculo a superar en esta Europa League. Pero... ¿Por qué?

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Por qué el Betis conocerá este miércoles su posible rival de cuartos

El próximo y posible rival del Real Betis saldrá de la eliminatoria que enfrenta al Ferencváros y al Sporting de Braga. En el encuentro de ida, en suelo húngaro, los locales consiguieron una ventaja de 2-0 gracias a los tantos de Kanichowsky y Joseph. Un marcador que obliga a los portugueses a elevar el nivel si quieren pasar de ronda.

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Y será esta tarde. El choque de vuelta quedó emplazado para este miércoles 18 de marzo a las 16:30 horas, como previa de la jornada Champions League y con un día de antelación a la jornada de Europa League. El motivo atiende a razones de seguridad.

Teniendo en cuenta el artículo 24.02 del reglamento de la UEFA, si dos o más clubes de la misma ciudad (ubicados en un radio de 50km entre sí o que jueguen en el mismo estadio) participan en alguna de las competiciones de UEFA, sus partidos no pueden jugarse el mismo día o en días consecutivos.

El Oporto recibe al Stuttgart el próximo jueves y las ciudades se encuentran a una distancia de 53 kilómetros. Por esta razón, el Betis conocerá este miércoles quién podría ser su rival de cuartos de final de la UEFA Europa League.