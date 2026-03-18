La reflexión de Pau López sobre las críticas al Betis: "Que nadie pierda el foco"

Álvaro Borrego 18 MAR 2026 - 13:47h.

"Salimos a ganar siempre y si hacemos lo que nos pide el míster las cosas llegarán"

Pellegrini pide un favor a la afición del Betis: "Es mejor para los jugadores"

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Pau López fue el futbolista encargado de comparecer junto a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo que disputarán este jueves Real Betis y Panathinaikos, correspondiente a los octavos de final de la Europa League. El guardameta reconoció la importancia de mantener la portería a cero, ofreció su opinión sobre las críticas de la afición y promete que el vestuario dará la mejor versión para lograr la remontada.

Las críticas de la afición: "Sabemos que tienen un papel importante dentro de nuestro vestuario. Sabemos cómo son y creo que hay que entender la situación. Tienen una pasión increíble por el equipo, son gente que quieren que el Betis gane. Vamos a intentar que sean felices. Vamos a intentar dar lo máximo, contra el Celta estuvimos mejor o peor, pero intentamos dar la mejor versión. Mañana es un partido bonito para que así sea, todo el mundo tiene ilusión para seguir avanzando en la competición. Vamos a hacerlo lo mejor posible para que así sea".

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La ansiedad puede jugar en contra: "Salimos a ganar todos los partidos. Sí que tenemos un hándicap de 0-1, pero el equipo debe estar focalizado en dar su mejor versión. Es importante no estar obsesionado con el resultado. Si el equipo sale con la intensidad que nos pide el míster las cosas van a llegar. Debemos hacer todo lo que podemos controlar dentro del campo. El resultado es el que es, está en contra, pero se le puede dar la vuelta. Ganando el partido seguimos estando vivos y ese es el objetivo del equipo".

¿Le hace más ilusión la Champions o ganar un título? "A mí me hace ilusión ganar mañana. Ya veremos a final de temporada. Con este club todo lo que consigas se magnifica mucho y se vive diferente que en otro lado, pero pensar en lo que pasará dentro de dos meses no ayuda a nadie. Lo importante es pensar en mañana. Hay mucha exigencia, la gente ve que el Betis está creciendo, pero no hay que perder la ilusión por lo que estamos haciendo. Mañana se gana con mucha ilusión, pero sin la obsesión de tener que pasar la eliminatoria. El club ha crecido a niveles increíbles, desde que el míster cogió el equipo cada vez es más ambicioso, pero nunca hay que perder la ilusión, porque hace unos años no era habitual jugar en Europa. Es importante que nadie pierda el foco".

Dejar la portería a cero: "La portería a cero no solo mañana sino todos los partidos te da mucho; es uno de los objetivos importantes que pone el míster en sus charlas. Creo que el equipo está trabajando muy bien en ese sentido, e incluso si concediéramos un gol, creo que tenemos la capacidad para darle la vuelta al marcador. El equipo está defendiendo muy bien y nos generan muy poco; los últimos goles han sido más errores puntuales que de concepto a nivel de equipo. Hay que seguir en la misma línea y afinar un poco más en la parte de arriba, porque los jugadores de ataque han demostrado todo el año que tienen capacidad para meter goles. Confianza total para mañana".

¿Sería un fracaso no pasar? "No suelo pensar mucho en qué pasará; prefiero pensar que mañana tengo un gran partido y ya veremos después. Al final parece que o hacemos historia o fracasamos, y creo que tampoco es algo que sea real ni normal. Vamos a disfrutar el partido, dar nuestra mejor versión y luego, si queréis, etiquetamos lo que haya sucedido, pero ahora lo importante es no pensar más allá de lo que podemos hacer mañana".