Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAR 2026 - 07:22h.

El Braga de Ricardo Horta espera al Betis o al Panathinaikos

Manuel Pellegrini necesita acertar con su alineación

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Ahora o nunca. El Betis recibe este jueves al Panathinaikos con la necesidad de remontar la eliminatoria tras caer en Grecia (1-0) y con la necesidad de revertir el ambiente de La Cartuja, que no ha dudado en recriminarle a sus jugadores la bajada de rendimiento en las últimas semanas.

Para ello, Manuel Pellegrini ha solicitado apoyo al público bético, Catalán ha insistido en la importancia de estar todos unidos en la ilusión de la Europa League y la plantilla del Betis no se cansa de intentar enganchar a su público en la previa.

¿Qué once tendrá el Betis ante el Panathinaikos?

Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, no quiere fallos, no quiere medias tintas y está dispuesto a arriesgar con todos para conseguir el pase. En esta apuesta aparece, sin demasiadas dudas, Sofyan Amrabat, jugador que podría volver a la titularidad tras meses de recuperación.

Sin Diego Llorente, igualmente, la otra gran novedad respecto a la cita en Grecia sería la entrada de Marc Bartra en el eje defensivo después de recuperar una buena versión ante el Celta. Por lo demás, téoricamente, pocas sorpresas en el once.

Pau López aparecería en portería; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan y Ricardo Rodríguez formarían la defensa; Sofyan Amrabat, Fidalgo o Altimira y Pablo Fornals entrarían por el centro; y arriba, sin dudar, Antony, Abde y el Cucho Hernández intentarán derribar el muro griego.

El posible once del Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fidalgo, Fornals; Antony, Abde y el Cucho Hernández.

¿Cuál será la alineación del Panathinaikos ante el Betis?

El Panathinaikos de Rafa Benítez llega reforzado con la recuperación del lateral Javi Hernández, el capitán Anastasios Bakasetas y el central Ahmed Touba, quienes se perdieron la ida por sanción, por lo que no podrá estar en La Cartuja el marroquí Anass Zaroury.

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Llega el equipo de El Pireo con ventaja y tiempo para gestionar las eventuales urgencias béticas, aunque lo hace tras un empate a cero en la competición doméstica ante el Panetolikos, que lucha por no descender y con el que no pudo alargar su racha de cuatro victorias consecutivas.

No obstante, el Panathinaikos llega a La Cartuja avalado por una racha de nueve partidos sin conocer la derrota sabiendo a lo que juega y cómo ponerse en el campo para salir con rapidez y, en su caso, dificultar la salida del balón de los de Pellegrini, quien contará con Amrabat como uno de sus mejores argumentos tácticos para darle solidez defensiva a los suyos y una lectura correcta del partido.

El orden táctico y la gestión de los minutos serán los argumentos de los de Rafa Benítez ante un Betis que deberá hacer lo propio y, además, no dejarse llevar por las urgencias para certificar su vuelta a unos cuartos europeos casi medio siglo después de jugar los de la extinta Recopa en 1977.

El posible once del Panathinaikos: Lafont; Touba, Ingason, Calabria; Kyriakopoulos, Cerim, Renato Sanches, Bakasetas; Taborda, Tetteh y Pellistri.