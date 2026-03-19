Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 11:46h.

Recupera Afonso Moreira, Malick Fofana y Pavel Sulc, máximo goleador del equipo

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VigoEl entrenador del Olympique de Lyon, Paulo Fonseca, se mostró satisfecho del rendimiento de su equipo en la ida de octavos de final de la Europa League contra el Celta de Vigo y confiado en clasificarse este mismo jueves en la vuelta, cuando aseguró que tienen que mejorar en parar los contragolpes rivales aunque sea con faltas. Esa es la táctica con la que el técnico nacido en Mozambique pretende anular las transiciones que ejecuta el equipo dirigido por Claudio Giráldez.

"Creo que jugamos bien cuando perdimos el balón, pero concedimos un par de ocasiones, lo cual es normal. Ahí tenemos que ser más agresivos y hacer faltas para parar sus contragolpes. Hay que ser más inteligentes, cerrar de forma inteligente sus opciones de contraataque", analizaba el preparador portugués en la rueda de prensa previa al encuentro que arrancará este jueves a las 18.45 horas en el Groupama Stadium.

Fonseca se deshizo en elogios con el club celeste y con lo bien que tienen asumidos los postulados de Claudio Giráldez, hasta el punto que señaló que la calidad del juego del equipo rival no se verá impactada por las bajas. "Es un equipo que puede cambiar de jugadores, pero no cambia su manera de jugar, la intención del equipo es siempre la misma, no pierden calidad. Para nosotros más importante que quien juegue es que entendamos su forma de jugar", comentaba. Agrega que será clave "el equilibrio" porque "el Celta concede pocos espacios pero si te centras solo en atacar sufrirás".

El entrenador del Olympique de Lyon restó importancia a la serie de seis encuentros sin victoria de su equipo y lo achacó al desacierto de cara al gol porque, dijo, "la intensidad del juego sigue estando ahí". "No es una cuestión física, hemos jugado partidos intensos y la respuesta del equipo ha sido magnífica. Ellos han dado descanso a cinco jugadores y nosotros no hemos podido", señaló. "En los últimos partidos nos ha faltado acierto de cara al gol contra rivales que defienden muy bien y dejan pocos espacios", comentó el entrenador.

El técnico portugués anunció que recupera para este trascendental partido a Afonso Moreira, Malick Fofana y Pavel Sulc, el máximo goleador del equipo hasta ahora, pero señaló que todavía no están para disputar 90 minutos. "Es positivo porque nos dan más posibilidades para el ataque", destacaba el entrenador, que enfatizó su "capacidad de desborde".

El entrenador aseguró que su plantilla está "lista y motivada" para alcanzar los cuartos de final de una competición que se han marcado como objetivo para la temporada: "Estamos en un momento importante de la temporada, ahora no podemos ser negativos".