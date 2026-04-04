Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 23:02h.

Victoria in extremis del Barça

Ronald Araujo y Marc Bernal no aguantan por lesión en el Atlético-Barça y le piden el cambio a Hansi Flick

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El Barça logró una victoria agónica ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con un gol de Lewandowski en los últimos minutos tras una jugada de Cancelo. Esta victoria deja al equipo de Hansi Flick con 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que perdió ante el Mallorca, y le deja líder indiscutible.

Desde ElDesmarque analizamos a todos los jugadores del FC Barcelona en este partido:

Las notas de los jugadores del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid

Joan García (6): Seguro en líneas generales. No tuvo demasiado trabajo más allá del gol encajado, donde poco pudo hacer. Correcto sin necesidad de brillar.

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Joao Cancelo (8): Clave en el gol de Lewandowski, provocando el disparo y el rebote. Muy activo en ataque, buena conexión con Lamine y Ferran, aunque tuvo algún despiste defensivo.

Ronald Araújo (5): Cumplía en defensa, pero su salida por molestias condicionó al equipo. Sin errores graves, pero tampoco logró imponerse del todo.

Pau Cubarsí (7): De lo más fiable atrás. Muy atento al corte, especialmente en transiciones. Mostró madurez y personalidad en un partido exigente.

Eric García (4): Partido flojo. Sustituido en la segunda mitad tras varias imprecisiones y pérdidas de balón peligrosas.

Gerard Martín (4): Partido muy al límite. Vio una roja que luego fue anulada, pero sus acciones transmitieron inseguridad. Pudo costarle caro al equipo.

Fermín (6): Activo y con presencia en ataque en la primera parte. Generó peligro, pero le faltó precisión en la toma de decisiones. Fue sustituido.

Pedri (5): No estuvo fino. Le faltó claridad y ritmo, con pérdidas impropias en momentos donde el Barça necesitaba control. Partido discreto.

Marcus Rashford (7): El más efectivo arriba. Marcó el gol y fue una amenaza constante al espacio. Siempre ofreció soluciones.

Dani Olmo (7): Buen partido. Participó en el gol y generó peligro con acciones de calidad. De los más inspirados en el último tercio.

Lamine Yamal (8): El mejor del Barça. Desequilibrante, atrevido y protagonista en casi todas las acciones ofensivas. Solo le faltó el gol para redondear una gran actuación.

Los suplentes de Hansi Flick

Marc Bernal (6): Entró bien y tuvo una ocasión muy clara. Su lesión cortó su crecimiento en el partido.

Jules Koundé (6): Cumplió en defensa en un contexto complicado. Sin errores.

Ferran Torres (5): Tuvo dos ocasiones clarísimas… y no las aprovechó. Ahí se le fue gran parte del partido al Barça. Participativo, pero poco efectivo.

Robert Lewandowski (7): Decisivo. Marcó el gol del empate tras una gran jugada de Cancelo.

Gavi (n.c)