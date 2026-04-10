Manolo González, la baja de Riedel, Pickel y el ninguneo del Barcelona al Espanyol: "No me preocupa"

Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 14:12h.

Lo del jugador congoleño queda resuelto de manera interna en el Espanyol

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Manolo González ha comparecido en la previa del partido del RCD Espanyol frente al FC Barcelona. El técnico perico no le da importancia al hipotético ninguneo desde el conjunto culé hacia el derbi, pensando en el duelo de vuelta frente al Atlético de Madrid en Champions League. Del mismo modo, explica que Clémens Riedel y Javi Puado son las dos únicas bajas para el partido, y que Charles Pickel, tras lo sucedido con la República Democrática del Congo, ya está de vuelta y es un jugador más. A continuación, sus palabras más destacadas.

El ninguneo del Barcelona al derbi: "Bueno, yo puedo hablar por nosotros. Nosotros sí le damos importancia al partido porque es un derbi, porque es el eterno rival, porque queremos ganar allí después de mucho tiempo, y porque vamos convencidos de que podemos hacerlo. Entonces, yo tengo que centrarme en lo que queremos nosotros, en lo que pensamos nosotros, y lo que piensen ellos no me preocupa mucho, la verdad".

El Barcelona, pensando en la Champions: "No, yo creo que ellos, cuando empiece el partido, irán a muerte, como han hecho siempre contra el Espanyol. Yo no creo que ellos vayan de mano ni mucho menos a especular; yo creo que irán a ganar ya intentar dañar, si pueden. Entonces, intentar competir al máximo nivel, debemos centrarnos en el partido que debemos hacer nosotros, que es un partido exigente. Pero también sabemos que hemos perdido con ellos tres veces desde que estoy aquí, pero sí que es verdad que al menos dos de las tres, sobre todo aquí, estuvimos cerca. Incluso allí en Montjuic el año pasado, el equipo se rehízo bien y logró marcar goles que se anularon por centímetros, como quien dice".

¿Pickel será apartado?: "No, Pickel es un jugador más de plantilla que irá convocado mañana y que si tenemos que utilizarlo, lo utilizaremos si hace falta. Entonces, nada más lejos de eso. A partir de ahí, Pickel estuvo obligado por su país a permanecer en el Congo, y después hay un régimen interno que tenemos nosotros, que ya no es cuestión de nadie. Es una cuestión que debemos hacer nosotros internamente y ya está. Tampoco es algo para hacerlo público, ni mucho menos".

La baja de Clemens Riedel: "Tenemos jugadores en la plantilla para suplir. Están Fernando Calero y Miguel Rubio, que cuando han tenido que jugar han demostrado un buen nivel. Así que es una baja que por desgracia la tenemos, que ojalá no estuviera, porque Clemens viene jugando a buen nivel. Pero tenemos jugadoras para suplir con garantías".

El resto de bajas: "Sí, en principio sí, el resto de jugadores están todos para competir mañana y para ir convocados. Lo único es Riedel por sanción y Puado por la lesión, que sabes todos".