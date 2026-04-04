Edu Expósito responde a las quejas de Valles por las pérdidas de tiempo del Espanyol: "También les han pitado muchas faltitas"
Edu Expósito destaca el valor del empate para el Espanyol
Uno por uno y notas del Espanyol ante el Betis, con Dmitrovic sobresaliente en La Cartuja
El Espanyol sigue su racha sin ganar pero los jugadores pericos han destacado el valor de haber igualado 0-0 en casa del Real Betis en un partido que también ha tenido dosis de cierta polémica en zona mixta. Tras las críticas de Álvaro Valles por las pérdidas de tiempo espanyolistas, Edu Expósito ha respondido criticando las "faltitas" señaladas a favor del equipo andaluz.
Edu Expósito, tras el Betis-Espanyol
Puntazo para el Espanyol: "Puntazo, así es. El equipo hoy ha demostrado a ver si después de este parón hay un punto de inflexión, coger aire y hoy el equipo ha hecho un partidazo".
Portería a cero mucho tiempo después: "Sí, sobre todo la portería a cero otra vez después de mucho tiempo. Así que hoy, un partido en un sitio muy grande con un rival de mucho nivel y al final nos hemos llevado un puntito muy bueno".
Críticas de Álvaro Valles por las pérdidas de tiempo: "¿Pérdidas de tiempo? Pues normal, al final tenemos que coger aire, era muy complicado hoy. También nosotros jugamos contra rivales que pierden tiempo y hoy también les han pitado muchas faltitas a ellos que yo creo que no eran faltas, faltas. Así que a nosotros no nos han dado tanto oxígeno y tenemos que cogerlo de donde sea".
El Espanyol fue a por el empate: "Llevamos muchos meses sin ganar como para no querer ganar. Pero al final es que nosotros también tenemos que jugar a nuestro juego. Tenemos un rival enfrente muy bueno que seguramente va a hacer las cosas muy bien en Europa League y ojalá así sea, es un equipo español. Pero hoy veníamos con la necesidad de sacar lo que sea y nos llevamos un punto muy valioso para nosotros".
Valor del empate: "Nos da muchas cosas porque al final venimos de no ganar y es un punto contra un rival muy potente que al final nos daba mucha vida. Nos ha costado un poco a la hora de finalizar alguna jugada más pero muy contentos. Portería a cero y a continuar".