El paradón de Dmitrovic a Aitor Ruibal que evitó el triunfo del Betis

Álvaro Borrego 04 ABR 2026 - 21:47h.

El guardameta serbio paró un mano a mano claro en el minuto 29

El uno por uno del Betis y las notas contra el Espanyol en La Cartuja

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Aitor Ruibal tuvo en sus botas la ocasión más clara del partido. Si bien el partido no fue especialmente brillante, por ocasiones el Real Betis mereció haberse llevado el triunfo contra el Espanyol, pero emergió la figura de Marko Dmitrovic para evitar cualquier atisbo de gol en clave verdiblanca. El guardameta serbio fue, sin dudas, el hombre más decisivo del encuentro, salvando en hasta cuatro ocasiones a su equipo. Un cabezazo de Sergi Altimira, el último disparo de Pablo García... y el mano a mano de la primera parte. Tres intervenciones que permiten a su equipo recuperar algo de aliento y que privan a los verdiblancos de cortar su mala racha, siendo este el sexto partido consecutivo sin ganar en LALIGA.

La ocasión en cuestión llegó a la media hora. El Real Betis logró encontrar huecos en el entramado del Espanyol a través de una circulación rápida, con el Cucho Hernández rompiendo las líneas de la defensa para la llegada de Héctor Bellerín, quien cedió a Aitor Ruibal para que, en el corazón del área y con mil y una opciones para elegir, batiese casi a placer a Marko Dmitrovic... pero el exsevillista se hizo gigante.

Dmitrovic achicó espacios y Aitor Ruibal no ajustó su disparo, permitiendo al guardameta del Espanyol firmar una de las intervenciones de la jornada. Vean ustedes mismos...