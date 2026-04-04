Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 20:29h.

El exportero sevillista se erigió como el jugador más decisivo del encuentro

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El RCD Espanyol logró rascar un empate de un partido difícil frente al Real Betis. Ponemos notas a los jugadores de Manolo González tras el punto logrado en La Cartuja.

Marko Dmitrovic (9): Muy seguro y concentrado durante todo el partido. Detuvo varias ocasiones claras del Betis y permitió a los de Manolo González estar en la pelea por los puntos en todo momento. Encima, estuvo muy atento a un balón a la espalda y salir lejos de su área para abortar una ocasión peligrosa.

Omar El Hilali (6): Muy atento en todo momento a las vigilancias con Aitor Ruibal. En ataque prácticamente ni se incorporó en todo el partido.

Clemens Riedel (8): Partido de mucha seguridad sobre la línea de su área. Muy atento tanto a los centros al área como en las diagonales de Ruibal. Inexpugnable.

Leandro Cabrera (7): Bien al corte y la anticipación, y también en la defensa del área. Además, detuvo un par de internadas de Antony cuando este se vino a zonas interiores.

Carlos Romero (7): Salió muy bien parado de su duelo personal con Antony, abortando sus internadas y regates con continuidad. Echó algo de menos más ayuda de Dolan con Bellerín, quien le cogió la espalda un par de veces y generó peligro.

Urko González (7): Un tapón en el centro del campo del Espanyol. Muy atento en ayudas a los centrales y pendiente de las vigilancias y coberturas cuando tocó. Encima se asomó un par de veces al balcón del área rival, aunque sin acierto.

Pol Lozano (6): Puso criterio y lanzó en ataque al equipo en las pocas ocasiones que dispuso para transitar.

Edu Expósito (7): El jugador que más peligro llevó a la portería de Álvaro Valles.

Cyril Ngonge (6): Muy peligroso, profundo y con atrevimiento para encarar. Le faltó acierto para sacar algo positivo de todas sus internadas.

Tyris Dolan (7): Muy eléctrico y peligroso por la banda izquierda, buscando diagonales hacia dentro para tratar de hacer daño.

Roberto González (4): Desaparecido y casi sin conectar con sus compañeros. Se desfondó corriendo y tratando de presionar a los centrales rivales, pero no logró rascar nada positivo.

Kike García (5): Mucho trabajo lejos del área pero no le llegó ni un balón peligroso que poder cazar dentro del área rival.

Rubén Sánchez (6): En los pocos minutos que tuvo, entrando como extremo derecho, dejó alguna acción peligrosa y, sobre todo, echó una mano en defensa.

Jofre Carreras (5): Alguna conducción buscando el ataque pero poca cosa.

Ramón Terrats (6): Apretó y presionó, e incluso dejó una ocasión de gol en el tramo final.