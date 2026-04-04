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Uno por uno y notas del Espanyol ante el Betis, con Dmitrovic sobresaliente en La Cartuja

Jugadores del Espanyol tapan un tiro de Cucho Hernández
Jugadores del Espanyol tapan un tiro de Cucho Hernández. CordonPress
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El RCD Espanyol logró rascar un empate de un partido difícil frente al Real Betis. Ponemos notas a los jugadores de Manolo González tras el punto logrado en La Cartuja.

Marko Dmitrovic (9): Muy seguro y concentrado durante todo el partido. Detuvo varias ocasiones claras del Betis y permitió a los de Manolo González estar en la pelea por los puntos en todo momento. Encima, estuvo muy atento a un balón a la espalda y salir lejos de su área para abortar una ocasión peligrosa.

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Omar El Hilali (6): Muy atento en todo momento a las vigilancias con Aitor Ruibal. En ataque prácticamente ni se incorporó en todo el partido.

Clemens Riedel (8): Partido de mucha seguridad sobre la línea de su área. Muy atento tanto a los centros al área como en las diagonales de Ruibal. Inexpugnable.

Leandro Cabrera (7): Bien al corte y la anticipación, y también en la defensa del área. Además, detuvo un par de internadas de Antony cuando este se vino a zonas interiores.

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Carlos Romero (7): Salió muy bien parado de su duelo personal con Antony, abortando sus internadas y regates con continuidad. Echó algo de menos más ayuda de Dolan con Bellerín, quien le cogió la espalda un par de veces y generó peligro.

Urko González (7): Un tapón en el centro del campo del Espanyol. Muy atento en ayudas a los centrales y pendiente de las vigilancias y coberturas cuando tocó. Encima se asomó un par de veces al balcón del área rival, aunque sin acierto.

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Pol Lozano (6): Puso criterio y lanzó en ataque al equipo en las pocas ocasiones que dispuso para transitar.

Edu Expósito (7): El jugador que más peligro llevó a la portería de Álvaro Valles.

Cyril Ngonge (6): Muy peligroso, profundo y con atrevimiento para encarar. Le faltó acierto para sacar algo positivo de todas sus internadas.

Tyris Dolan (7): Muy eléctrico y peligroso por la banda izquierda, buscando diagonales hacia dentro para tratar de hacer daño.

Roberto González (4): Desaparecido y casi sin conectar con sus compañeros. Se desfondó corriendo y tratando de presionar a los centrales rivales, pero no logró rascar nada positivo.

Kike García (5): Mucho trabajo lejos del área pero no le llegó ni un balón peligroso que poder cazar dentro del área rival.

Rubén Sánchez (6): En los pocos minutos que tuvo, entrando como extremo derecho, dejó alguna acción peligrosa y, sobre todo, echó una mano en defensa.

Jofre Carreras (5): Alguna conducción buscando el ataque pero poca cosa.

Ramón Terrats (6): Apretó y presionó, e incluso dejó una ocasión de gol en el tramo final.

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