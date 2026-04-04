Alineaciones confirmadas del Betis y el Espanyol en LALIGA

Álvaro Borrego 04 ABR 2026 - 17:12h.

Ez Abde y Natan, suplentes; Aitor Ruibal repite como extremo

Isco Alarcón empieza a tocar balón sobre el césped

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El Real Betis, tras cinco jornadas sin ganar, y el Espanyol, que aún no ha logrado ninguna victoria este 2026, retoman la competición en LaLiga tras el parón de las selecciones y se medirán en el Estadio de La Cartuja con la clara intención de romper una mala dinámica de ambos en el torneo doméstico. Con la Champions, o al menos Europa, en el horizonte.

El once del Real Betis

Descansa Natan de Souza, al haber estado esta semana en su país por estar "pasando un momento familiar complicado", según desveló el propio Pellegrini, aunque el defensa ha sido incluido en la lista de convocados. De momento estará en el banquillo. Este quizás sea el último (no está inscrito en Europa) partido liguero ausente de Giovani Lo Celso, que aún no se encuentra plenamente recuperado de la lesión que se produjo el pasado 22 de enero.

Manuel Pellegrini introduce varios cambios en el once. Altimira ejercerá en la zona de máquinas junto a Amrabat, con Fornals con libertad de movimientos tras el punta. Aitor Ruibal repite en el costado izquierdo, mientras que el entrenador le da descanso a Ez Abde.

El Betis sale con Valles, Bellerín, Bartra, Llorente, Valentín; Amrabat, Altimira, Fornals; Aitor Ruibal, Antony y Cucho.

Aparte de Lo Celso, también son bajas seguras el lateral derecho Ángel Ortiz, quien sufrió una subluxación del hombro derecho en el último encuentro frente al Athletic, y el capitán Isco Alarcón, en proceso de recuperación de la grave lesión que sufrió a finales de noviembre.

La alineación del Espanyol

El Espanyol, por su parte, viaja a Sevilla con el objetivo claro de romper su mala dinámica de resultados en este año 2026, donde únicamente ha sumado cuatro puntos de los últimos 36 posibles y en el que todavía no ha firmado ninguna victoria.

Manolo González no podrá contar para el duelo en el feudo sevillano con el lesionado de larga duración Puado ni tampoco con el sancionado Pere Milla, con cinco cartulinas amarillas. Pickel sigue con su selección. Por su parte, Dolan, Urko y Riedel acumulan cuatro tarjetas.

No será un pulso fácil para el Espanyol. Y no sólo por su nivel actual, sino por su histórico en el feudo del Betis: en las últimas cinco visitas ha firmado tres derrotas y dos empates. Su triunfo más reciente llegó en la campaña 2016-17 (0-1).

El Espanyol sale con Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano, Edu Expósito; Ngonge, Dolan y Roberto.

En el banquillo estarán Ángel Fortuño, Pol Tristán, Rubén S., Calero, Salinas, Terrats, Miguel Rubio, Jofre, Kike García y Roca.