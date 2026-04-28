Barcelona y Manchester, en negociaciones: lo que ofrece Deco para conseguir a Rashford

Celia Pérez 28 ABR 2026 - 13:14h.

Cuenta con el aprobado de Hansi Flick

El Barcelona escuchará ofertas por Jules Koundé y Alejandro Balde

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La continuidad de Marcus Rashford en el FC Barcelona apunta a ser uno de los puntos candentes en las próximas semanas. Incluso ya llegados a verano, todo a punta a que el futuro del jugador no decidirá tan fácilmente y que se convertirá en uno de los grandes culebrones. A pesar de que el Manchester United ha decidido dar salida al futbolista, las diferencias económicas entre uno y otro club complican la situación.

Al parecer el club inglés está dispuesto a hacer una profunda remodelación en la que pondrá varios activos en venta y ahí sale a escena el nombre de Marcus Rashford. En Manchester están dispuestos a negociar, pero la dirección culé no estaba dispuesta a alcanzar los 30 millones de euros que se estipuló en opción de compra, una cifra que consideraban demasiada elevada.

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En este escenario, según cuenta Florian Plettenberg, las conversaciones entre Manchester y Barcelona están en curso para tratar de alarga la estancia del futbolista en la Ciudad Condal. Hansi Flick ha aprobado dicha continuidad y el conjunto culé fuerza ahora por tratar de conseguir una nueva cesión de Rashford, que en caso de no conseguirla pasa por negociar un traspaso a la baja, muy inferior a los 30 millones de euros estipulados en la opción de compra.

Y es que la condición de no ser titular indiscutible provoca que la dirección deportiva se mire con lupa son continuidad, dependiendo del precio. El jugador cedido por el Manchester United sigue sumando cifras y ya acumula 13 goles y 13 asistencias en 45 encuentros entre todas las competiciones aunque sólo en 23 de ellos ha participado de inicio. Pese a todo, su continuidad no está clara.

A la espera de ver cómo termina la temporada, todo apunta que el futuro del centrocampista inglés seguirá siendo una gran incógnita incluso en verano.