Basilio García Sevilla, 20 MAR 2026 - 18:00h.

Matías Almeyda ha citado a todos los disponibles para el choque de este sábado

El alegato de Almeyda por Carmona y los canteranos: "El apoyo debe ser espectacular"

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El Sevilla FC tiene ante sí un partido fundamental en el camino hacia la permanencia, correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS, pues este sábado recibe a un Valencia CF que vive una situación muy similar en todos los aspectos y que, quién les ha visto y quién les ve, es ahora mismo un rival directo para evitar el descenso. Matías Almeyda ha podido disponer de prácticamente todos los futbolistas inscritos.

Así, el técnico argentino ha convocado a 26 hombres para el partido ante los che: Odysseas Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Andrés Castrín, Gattoni, Kike Salas, Fabio Cardoso, Suazo, Oso, Gudelj, Agoumé, Batista Mendy, Joan Jordán, Manu Bueno, Sow, Januzaj, Rubén Vargas, Ejuke, Alexis Sánchez, Isaac Romero, Maupay y Akor Adams.

Llama la atención lo extenso de la lista de convocados, ya que Almeyda tendrá que hacer hasta tres descartes en las horas previas al partido. La principal novedad es la presencia de Kike Salas, que regresa tras perderse el partido del Camp Nou por problemas físicos. En principio, se estimó que el moronero no estaría hasta después del parón de Semana Santa, pero el futbolista, fundamental en la zaga nervionense, ha acortado plazos y solo se ha quedado fuera de la convocatoria en una jornada.

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Solo dos ausencias

Con todo, únicamente cuenta Matías Almeyda con dos ausencias para el partido ante el Valencia. Se trata de Marcao, lesionado hasta final de temporada y que ya no cuenta con ficha del primer equipo, y de Peque, al que se le espera en las próximas semanas.

El técnico argentino vive uno de los mejores momentos en cuanto a jugadores disponibles de la temporada, pero teme que los largos desplazamientos de los futbolistas con sus selecciones puedan afectarle para el tramo final. Suazo, por ejemplo, viajará con Chile hasta Nueva Zelanda, en las antípodas de España. "Estamos todos casi bien, dos partidos, nos jugamos cosas importantes, viajes largos, que son demoledores, cansadores, pero uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que los seleccionadores tienen que tratar de devolverlos de la misma manera", explicaba en la rueda de prensa de este viernes.