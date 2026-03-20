Basilio García Sevilla, 20 MAR 2026 - 13:30h.

"Di lo que tenía que dar por ese club que llevo en el alma, que fue mi casa y voy a ser un hincha eterno"

El alegato de Almeyda por Carmona y los canteranos: "El apoyo debe ser espectacular"

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Cuando un profesional del fútbol sudamericano da el salto a Europa, es muy difícil que vuelva en el cénit de su carrera a su país. Solo puede pasar si se te pone por delante la oportunidad de hacer historia en uno de los grandes y, sin lugar a dudas, River Plate lo es. Ese es el equipo del alma de Matías Almeyda, el entrenador del Sevilla FC, y en el proceso de elección de un nuevo técnico del equipo del Monumental tras la salida de Marcelo Gallardo, su nombre sonó con fuerza entre los aficionados ‘millonarios’, que no olvidan que fue quien les hizo regresar a la máxima categoría.

Finalmente, el que regresó de Europa a Argentina fue Eduardo ‘Chacho’ Coudet, que dejó el banquillo del Deportivo Alavés para enrolarse en el de River Plate. Almeyda, canterano y reconocido hincha, ha afirmado este viernes que nadie le llamó, pues saben su compromiso actual con el Sevilla. “Siempre soy un agradecido a aquellos. No miro redes sociales, no sé quién me manda cariño o me putea. Di lo que tenía que dar por ese club que llevo en el alma, que fue mi casa y voy a ser un hincha eterno. Pero nadie me llamó porque soy hoy entrenador del Sevilla”, confirmó en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia. Cabe recordar que, cuando Almeyda salió de Argentina como jugador, recibió una llamada del Real Madrid cuando ya se había comprometido con el Sevilla, pero no quiso faltar a la palabra dada al club del que hoy es su entrenador.

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Además, reiteró el de Azul sus elogios al entrenador del Real Betis, que tan bien sentaron dentro de la relación de vecindad entre Chile y Argentina. “Mis sentimientos respecto a Manuel Pellegrini son de verdad, y no lo conozco personalmente, pero todos nos vamos conociendo por intermedio de contactos cercanos. Es de verdad lo que dije y lo sigo manteniendo”.

Además, restó importancia a la suspensión de la conocida como Finalíssima que iba a enfrentar a España y a Argentina en Catar como campeones continentales. “Me da lo mismo. Aparte un campeón de qué, campeonísimo de qué. Va a ser un partido para generar, no le cambia a ningún jugador ni a ningún entrenador nada. Ni a un hincha argentino ni a un hincha español. Esperemos que estén a la altura en el Mundial y que se enfrenten ahí, porque el otro es amistoso. El presidente de la Conmebol no es argentino”, expresó tras unas palabras de Alejandro Rodríguez, el paraguayo que preside la confederación sudamericana de fútbol.

Almeyda también habló sobre el partido ante el Valencia

Cómo llega el equipo. “Siempre con ganas, con optimismo, siendo conscientes de que cada vez falta menos, que son diez partidos, y como todos es muy importante”.

Golpe sobre la mesa. “Todos los partidos son clave, desde la primera fecha. Teniendo en cuenta que quedan diez partidos, quedan muchos puntos, donde muchos equipos estamos muy cercanos. Cada punto es de oro. Sí son partidos importantes, porque somos rivales directos que estamos en esa zona”.

Semejanzas entre los clubes. “De lo que suceda en Valencia no tengo ni idea, solo tengo a mi hija, que vive allí. Mi mente está acá, en solucionar, dar herramientas, tranquilidad y opciones a los futbolistas. Pensar en nosotros. En lo deportivo estamos muy parejos, como varios equipos, por eso la importancia de todos estos partidos”.

Mensaje a la afición. “Es difícil, porque la afición va, apoya, para nosotros es sumamente importante, y también creo que nos están aportando esa energía que necesitamos en estas ocasiones. Cuando más unidos estemos, eso le hace bien al club, al futuro, al presente y a la historia”.

Ganar antes del parón. “Siempre que hay un parón es lindo irse con esa sensación de triunfo, sobre todo porque te permite trabajar un poquito más tranquilo. Tampoco tanto, un poquito. Lo intentaremos”.

Mandar en el partido. “Enfrentamos a un rival que lo hace bien, tiene buenos jugadores, peligro arriba, buen uno contra uno, un buen sistema de juego, y ese partido había sido bastante bueno de parte nuestra, descontando el minuto 92, en la que desafortunadamente tuvimos una jugada en la que no salimos bien y terminó en ese empate, que nos habría permitido tener dos puntos más. Pero ya pasó, tenemos que se conscientes y somos conscientes de lo que vamos a jugar mañana, siendo optimistas, como siempre, pero es un partido difícil”.

Los números a balón parado. “Es raro eso del balón parado, porque le dedicamos hasta un día siempre, a favor y en contra. Hemos concretado muy pocas acciones de gol. Es un tema que intentamos mejorar, vamos también en ese proceso y dios quiera que mañana salga”.