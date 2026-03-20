Basilio García Sevilla, 20 MAR 2026 - 13:08h.

"Tuvo una propuesta para irse a otra liga, no le interesó lo que le iban a pagar y se quiso quedar"

Carmona, ni como lateral, ni como extremo

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Si por algo se ha caracterizado hasta ahora la etapa de Matías Almeyda como entrenador del Sevilla FC es por el apoyo incondicional a sus jugadores, que es recíproco. El argentino tiene especial celo con los canteranos, y este viernes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia CF, ha hablado de numerosos nombres propios, pero se ha detenido especialmente en tres de los jugadores formados en la Carretera de Utrera.

Para empezar, confirmó que Kike Salas puede ser de la partida tras haber superado sus problemas físicos. “Está dentro de los convocados, así que está bien”, incidiendo más adelante en una gran defensa a estos chicos, personalizándola en un José Ángel Carmona que está siendo blanco de las críticas en las últimas semanas. Carmona. “Los nacidos en los lugares, son muchas veces los más juzgados. Son lo que te juegan con el corazón de verdad, tuvo una propuesta para irse a otra liga y no le interesó lo que le iban a pagar y se quiso quedar. Ha alternado acciones buenas y otras desafortunadas, que puede pasar por momentos, pero no tengo duda de que el futuro de él es bueno. Hay que apoyarlo, darle tranquilidad, a veces uno desea que salgan de una manera las cosas y salen de otras. Es el momento de darle paz, tranquilidad, confianza. De los errores se aprende, José es de los que escucha, siempre da el máximo entrenando, es positivo desde donde le toque estar”.

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“Hay que darle el valor. Son los nacidos en este club y son los que más dan, si los vendes son los que más dejan y son los que menos costaron. El apoyo a un canterano, por más que no juegue bien, tiene que ser espectacular, porque llevan la bandera en el corazón. Yo he sido canterano en River y puedo asegurar que das un plus, algo más. Se le ve a Kike Salas, a Juanlu, a José, Castrín, Manu Bueno, Oso, a Sierra cuando entró, Isaac lo mismo. Son el Sevilla, los que estuvieron en la canchita del otro lado y hoy en Primera. A veces los momentos pesan, no salen, pero si están acá es porque tienen todas las conficiones para triunfar, y los vamos a llevar a que triunfen”, completaba el técnico del Sevilla.

En este sentido, también habló del hombre de moda, un Oso al que tiene claro que va a dosificar para que llegue a dar todo lo que tiene dentro de sí. “Cuando los futbolistas juegan bien es porque lo tienen ellos. Nosotros damos herramientas, un sistema, pueden ser intérpretes, pero los buenos son ellos. No descubrí a Oso, lo descubrió alguien antes que yo y me animé a ponerlo. También me animo a controlarle los tiempos, por lo que he vivido. Hoy todo el mundo quiere que juegue Oso, y yo los voy viendo el día a día. Considero saber el momento y estrategia para ponerlo y sacar lo mejor. Considero, a veces acierto y otras voy a ser criticado. Sé que ha sido la sorpresa, esperemos que siga en ese camino, con humildad, tranquilidad, los pies sobre la tierra, que los tiene, y produciendo más”, concretaba.

Habló Almeyda de más nombres propios

Suazo a Nueva Zelanda. “Como entrenador, siempre uno se alegra cuando los futbolistas representan a sus países, fui jugador de selección, sé la importancia que tiene para cualquier jugador. Ahora, me pongo de la otra vereda de entrenador, y estamos todos casi bien, dos partidos, nos jugamos cosas importantes, viajes largos, que son demoledores, cansadores, pero uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que los seleccionadores tienen que tratar de devolverlos de la misma manera”.

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Alexis y la selección de Chile. “Para jugar en la selección no importa la trayectoria, sino que entra en la comparación de un entrenador de selección buscar a los mejores en cada posición. De eso se trata. Mirará los partidos de Alexis y los comparará con otros futbolistas en esa posición”.

El estado de Rubén Vargas. “90 minutos, difícil. Ha estado mucho tiempo parado, si bien el otro día participó bastantes minutos, esperamos que pueda hacerlo de la misma manera, con más intensidad y juego. Termina y se va a la selección a dos partidos importantes, y deseamos que vuelva en condiciones, sobre todo por lo que nos queda a nosotros”.

Akor Adams. “Todos intentan, intentamos, tratar de dar lo mejor, ser mejores, corregir nuestros propios errores para darle lo mejor al club. Él, como todos sus compañeros, están en esa búsqueda. Hay tres en esa posición y, si bien a veces juegan juntos, a veces juega 45 minutos uno, 45 minutos el otro. Buscamos de ellos que hagan goles, y están en esa lucha que yo intento que estén”.

Sow. “Hablamos con todos, nos alegra cuando van mejorando individualmente, y tenemos que mejorar constantemente colectivamente. Está haciendo un buen torneo y ojalá que siga creciendo. Lee muy bien el juego, en eso destaco muchas cosas en él. Después de cada partido miro mucho los números individuales, es de los que tiene más efectividad en sus pases y no se nota mucho en el juego, hace muchos relevos, llega desde segunda línea como pocos. Pero también está en esa competencia, porque en un momento jugábamos con tres, después hemos ido modificando, pero son los tres importantes”.

El futuro de Odysseas. “Pienso en diez partidos. Y pienso en el de mañana. De verdad, no pienso nada que me consuma energías, que no tenga la certeza de que puede llegar a pasar. Nuestro foco está metido en que estos diez partidos tenemos que sacar los puntos que tenemos que sacar para que este equipo siga en Primera, es la realidad”.

Maupay. “Cuando llegan por tan poco tiempo es porque se van a adaptar rápido y son jugadores con experiencia, que no les pesa la responsabilidad. Justo sufrió esa lesión cuando iba agarrando la continuidad, pero ya está bien. Arrancó debutando con un golazo y esperemos que vuelva a ese debut”.