Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 18:39h.

Carmona, dolido con el público, carga contra la prensa: "Es veneno"

Carmona volvió a ser sustituido tras un mal encuentro

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Caída total en el Sevilla. José Ángel Carmona, que llegó a ser uno de los mejores jugadores del plantel blanquirrojo en la primera vuelta, volvió a ser sustituido este domingo ante el FC Barcelona y volvió a demostrar, esta vez como extremo, que está muy lejos de su mejor versión.

Su rendimiento comenzó a caer hace meses. Tras un inicio excelente, Carmona fue perdiendo efectividad, fue perdiendo importancia y mientras Matías Almeyda alternaba sus titularidades con suplencias, los fantasmas se agolpaban en su puerta.

Fue a principios de enero, tras la derrota ante el Celta, cuando Carmona explotó contra la prensa, asegurando que "un día te dejan matando, te ponen por el suelo y cuando ganas un partido te ponen como un Rey. Al final la gente que consume prensa está equivocada, yo la verdad que no consumo nada porque sé que esto es veneno". Aquello fue un punto y aparte.

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Aguantó su titularidad varias citas (Elche, Athletic y Mallorca), pero un mal encuentro ante el Girona acabó por romper la paciencia. Suplente ante Alavés y Getafe, fue sustituido al descanso ante el Betis tras varios errores groseros; volvió al banquillo ante el Rayo, el Sánchez-Pizjuán le recibió entre pitos y este domingo, recuperando la titularidad, volvió a evidenciar su mal momento.

Matías Almeyda 'le protege'... sin suerte

Ante su indudable compromiso, ante su indudable ilusión por rendir en "su equipo", Matías Almeyda continúa confiando en él, pero como ya hizo ante el Rayo Vallecano, le intenta alejar del área propia para reducir riesgos a errores.

Tras probarle como extremo ante el Rayo -posición en la que ya jugó ante el Getafe-, este domingo le colocó como titular en dicho puesto ante el Barça, pero Joao Cancelo acabó por borrarle: le superó en velocidad, en movimientos y en espacios reducidos. Sufrió una auténtica barbaridad y Almeyda volvió a sustituirle.

Carmona, en estos momentos, ni como lateral, ni como extremo. El Sevilla le necesita y él se necesita a sí mismo.