Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 18:14h.

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El Sevilla FC, como es habitual, volvió a caer derrotado esto domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (5-2) en un encuentro en el que los hombres de Matías Almeyda evidenciaron todos los problemas existentes en un equipo que deberá olvidar, cuanto antes, lo ocurrido ante los de Flick.

El conjunto blanquirrojo llegaba a la cita con la esperanza de continuar con su buena racha y mantenerse lejos del descenso tras la victoria del Mallorca, pero tuvo opciones mínimas en la cita tras los errores cometidos por Djibril Sow y Carmona -cometiendo dos penaltis- en los primeros minutos.

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En ElDesmarque analizamos, uno por uno, a los jugadores del Sevilla:

Odysseas Vlachodimos [4]: es complicado aprobar a un portero cuando recibe cinco goles, pero es que el griego recibió dos de penalti, uno tras un rechace y en los otros dos no tuvo opción. Le paró un gran disparo a Dani Olmo y otro a Lewandowski. Si llega a estar otro, igual el repaso es peor aún.

José Ángel Carmona [1]: otra vez como titular, otra vez señalado. Enésimo suspenso para el lateral diestro, hoy como extremo, en un partido en el que no acertó con balón, no fue capaz de seguir a Cancelo y, por si fuese poco, cometió un penalti grosero.

Tanguy Nianzou [3]: acostumbrados a errores groseros, así habrá estado el Sevilla para que Nianzou no salga demasiado en la foto. Cometió un pequeño error en la primera mitad, pero se repuso bien.

Nemanja Gudelj [2]: no ayuda que tus compañeros se peguen un tiro en el pie en el inicio de la cita, pero un capitán no puede perderle la cara al encuentro como acabó haciendo -al igual que el resto de su equipo- el serbio ante el Barça.

Gabriel Suazo [2]: el jugador que llegó en verano a Nervión se parece poco, o nada, al actual. El chileno completó otra primera mitad sin grandes méritos en defensa y sin acierto alguno en ataque. Se fue con amarilla.

Juanlu Sánchez [2]: la asistencia, notable, que firmó en la primera mitad no puede disimular que absolutamente todos los goles llegaron por su lado. Aún está buscando a Raphinha en el primer penalti y aún está intentando comprender el sistema de marcas de Matías Almeyda.

Djibril Sow [2]: es realmente complicado explicar el encuentro del suizo. Apenas llevaban siete minutos jugando y se despistó antes de cometer su penalti; falló absolutamente todos los pases que dio hacia adelante; mantuvo una intensidad mínima en los duelos -como el de Fermín en el 4-1-; y acabó metiendo un gol que ni él mismo se explicaba.

Lucién Agoumé [2]: en casa de herrero, cuchara de palo. En el estadio donde, al menos en la historia reciente, se han reunido los mejores centrocampistas del mundo, el Sevilla evidenció un serio, muy serio, problema en su mediocampo.

Oso [5]: su rendimiento bajó en la segunda mitad. Empezó bien, con ganas, con ímpetu, con fuerza y con un excelente tanto, pero la pésima segunda parte de su equipo le acabó perjudicando. Aún así, aún teniendo que marcar a Lamine Yamal, tuvo piernas para asistir a Sow en el último suspiro.

Alexis Sánchez [3]: se lo dejó todo en lo físico, apretó al árbitro, animó a sus compañeros e intentó aportar, pero con balón, cuando el Barça apretaba, jugaba a otra velocidad -inferior-. No fue el peor, que no es poco.

Akor Adams [1]: su único acierto fue un balón que tocó con la cabeza en los primeros minutos. Con balón fue un auténtico horror, no completó bien ni una sola decisión. Complicado hacerlo peor.

Suplentes :

Rubén Vargas [3]: no se lesionó, que no es poco. Tuvo una buena ocasión, pero Joan García sacó una gran parada.

Chidera Ejuke [2]: miró al marcador, vio el 4-1 tras la gran jugada de Fermín y desconectó por completo. Un disparo tras una buena jugada individual y poco más.

Neal Maupay [1]: el primer balón, creo, lo tocó en el 89'. Corrió mucho, pero no creo absolutamente nada (y no es su culpa).

Castrín [4]: entró con el partido decidido, tuvo algún despiste y alguna intervención acertada. No podemos señalar al ex del Lugo.

Manu Bueno [S.C]: saltó con el encuentro decidido y su influencia fue inexistente.

Matías Almeyda [0]: su plan de partido se desmoronó tras el penalti de Djibril Sow (y si había alguna duda, Carmona se encargó de enterrarla) y a partir de ahí empezó a tomar decisiones por impulso. Las marcas individuales -aunque no le guste hablar de ellas- fueron un auténtico desastre y sus cambios en el descanso aún peores. En la ida firmó su mejor encuentro, en la vuelta, el peor.