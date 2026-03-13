Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 21:03h.

La última victoria sevillista en LALIGA data de la temporada 02/03

Matías Almeyda, antes de visitar al Barcelona: "Tenemos que empezar a rezar y rezar"

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El Sevilla FC, contra su propia historia. Los pupilos de Matías Almeyda visitan este domingo el Camp Nou, lugar donde no ganan en LALIGA desde hace 23 años y medio. Sus resultados son de infausto recuerdo para los sevillistas. Dos empates y 18 derrotas en sus veinte últimas visitas al Barcelona, en cuyo estadio sólo ha ganado siete veces en un centenar de visitas.

Aun así, Matías Almeyda confía en cortar la racha: "El Barcelona, por más que esté cansado, siempre juega de una manera excelente. Lo mires por donde lo mires. El partido seguramente será diferente al que jugamos de local, intentaremos hacer cosas parecidas, pero siendo conscientes de a quién nos enfrentamos. Hace 23 años y medio que nuestro equipo no gana en ese campo (en LALIGA). Hay chicos que no lo vieron. Intentaremos ser aquellos que lo hacen después de tanto tiempo. Es realmente difícil. Vamos a jugar con el mejor equipo de LALIGA y uno de los mejores de Europa. No importa si están cansados o no, ellos lo hacen bien de igual manera".

El 4 de octubre de 2020, los goles del local Coutinho y del visitante Luuk de Jong certificaron el empate a uno, la segunda igualada de los sevillistas en el campo del Barça -junto al 0-0 de la campaña 11/12- en los último tres lustros, periodo en el que ha sufrido una veintena de derrotas en la serie.

La última vez que el Sevilla ganó en el Camp Nou fue en los octavos de final de la Copa 09/10, un 1-2 rubricado por Capel, Negredo y el local Ibrahimovic; su último triunfo en Liga, fue el 0-3 de la edición 02/03, gracias a un gol de Casquero y a un doblete de Toedtli.

Las otras cinco victorias del Sevilla en el feudo azulgrana fueron en el siglo XX, la última de ellas por la mínima -marcó Suker- en la campaña 1994/95, cinco años después de la remontada gracias a Polster (2), Conte y Carvajal a los tantos de Bakero, Julio Salinas y Roberto (3-4).

El 1-2 de la temporada 87/88 -marcaron Bengoechea, Cholo y el local Scuhster- puso a una racha de casi medio siglo sin victorias sevillistas en Barcelona, desde que los goles de Pepillo, Guillermo Campanal y el culé Miranda fijasen un marcador idéntico en la primera Liga después de la Guerra Civil, la 1939/40.

En la temporada 34/35, la del debut del Sevilla en Primera, dos goles de Cortón y otro de Guillermo Campanal le dieron la victoria en Les Corts (2-3), donde Vantolrà y Escolà acortaron distancias para los locales.