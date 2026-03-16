Celia Pérez 16 MAR 2026 - 08:19h.

La RFEF muestra el audio que llevó a Martínez Munuera a revisar la jugada

Dos penaltis en 11 minutos: la polémica del FC Barcelona - Sevilla

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El Barcelona vivió este domingo un día clave en su temporada. Joan Laporta volvió a ser elegido como presidente del conjunto culé para los próximos cinco años y el equipo se impuso al Sevilla con una goleada que le sirve para dar un golpe importante por el liderato de LALIGA EA Sports. Lo hicieron al ritmo de Raphinha y Joao Cancelo, clave en jugadas como la de la mano de José Ángel Carmona en la que el colegiado Martínez Munuera decretó pena máxima.

La jugada, debatida por el conjunto de Matías Almeyda, ocurrió en el 19', cuando el futbolista sevillista cae en el área y con el brazo da en el esférico. Cancelo toca lo justo para que el balón toque en la muñeca de Carmona, lo que provoca la llamada del VAR al árbitro y el posterior penalti a favor del cuadro de Hansi Flick. Voluntaria o no, Martínez Munuera tras visionarla no dudó e decretar pena máxima.

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El audio VAR de la mano de Carmona

VAR: "Recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano".

VAR: "Te vamos a mostrar el brazo totalmente estirado, ocupando un espacio y el contacto del balón con el brazo".

Árbitro: "Vale, suéltala. Yo la posición de la mano la tengo clara. Lo único que me faltaba saber era si la tocaba o no. La toca en la mano".

Árbitro: "Vale, voy penalti chicos y sin tarjeta, ¿vale? Venga".

VAR: "Perfecto, recibido".

Dos penaltis en once minutos

Resulta que el penalti de Carmona era el segundo del conjunto sevillista en menos de once minutos. Poco antes, Cancelo recibió un esférico dentro del área y Djibril Sow se cruzó por detrás de él, provocando que trastabillara y cayera. Un penalti que no dudó en pitar Martínez Munuera. En ambos casos, fue Raphinha el encargado de ejecutar la pena máxima.