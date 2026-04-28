David Torres 28 ABR 2026 - 21:49h.

El Valencia CF se enciende, el CTA se venga

Así fue el penalti de Maffeo sobre Gayà que Soto Grado no quiso ver y el VAR ni revisó

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ValenciaSe esperaba con ansia en Valencia el programa "Tiempo de Revisión" en el que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) analiza las acciones polémicas de la jornada después del penalti de Maffeo a Gayà no pitado en Son Moix. Las jugadas, con un valor didáctico y formativo, serán seleccionadas previamente por un Comité de Asesores formado por entrenadores y exfutbolistas.

En la entrega de esta semana, la portavoz del CTA, repasa acciones correspondientes a las primeras tres jornadas de Primera y Segunda División masculina y una de ellas, como no podía ser de otra forma, la polémica acción temeraria del último minuto en el que Maffeo pisa a Gayà y lo derriba en el área de forma violenta cuando este se disponía a centrar a gol.

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El Valencia CF se enciende, el CTA se venga

Tras esa acción, el Valencia CF subió el tono con un post en su cuenta oficial de X, después su CEO de fútbol, Ron Gourlay, pidió explicaciones públicamente y, por último, lo hizo privadamente al presidente del CTA. La respuesta de estos fue que, Valentín Pizarro Gómez, el árbitro del VAR que no lo revisó, volvió a pitar al Valencia. Fue en Mestalla y se tragó un claro penalti sobre Sadiq. Parecía una venganza en toda regla por mucho que estuviera designado días atrás.

Cómo justifica el CTA el penalti sobre Gayà que no pitó Soto Grado ni el VAR en Mallorca

Ahora, no contento con ello, el CTA da un nuevo giro al lenguaje para justificar la decisión de Soto Grado. “Se produce un pisotón parcial con la parte delantera de la bota sobre el rival. En este tipo de acciones, una vez el balón ha sido centrado, para que exista infracción, el contacto posterior debe ser claramente temerario. En los le tackles, contactos posteriores, deben valorarse la intensidad, la zona de impacto y el riesgo generado, no siendo sancionables los contactos leves o parciales que no alcancen ese umbral”. Es decir, la acción que dejó a Gayà dolorido sobre el césped y que apenas se revisó en segundos fue "leve" y "parcial".

En la repetición se aprecia que ni fue leve, ni parcial.

El Valencia CF mantiene su tesis

La indignación en Valencia y en su afición se mantiene, pero la incredulidad en el estamento va ganando espacio a esa sensación.

No en vano, con esta revisión se consuma lo que en el seno de la entidad se considera una arbitrariedad clara de la justicia deportiva cuando, como esgrimió el propio Valencia CF, una acción aún más leve y parcial como la de Guido ante el Alavés sí fue revisada con detenimiento y señalada como penalti.

Este es el programa en cuestión