David Torres 21 ABR 2026 - 23:07h.

Así fue el penalti de Maffeo sobre Gayà que Soto Grado no quiso ver y el VAR ni revisó

Compara con la acción de pena máxima que le pitaron en contra a Guido contra el Alavés

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ValenciaEl Valencia CF, que es uno de los equipos más perjudicados por las revisiones del VAR (tres en contra y una a favor según el programa Tiempo de Revisión del Comité Técnico de Árbitros) ha decidido abandonar su postura de silencio absoluto sobre el tema para subir un punto el nivel. Así, tras empatar en Mallorca y verse claramente perjudicado en el minuto 95 cuando el colegiado no pitó un penalti claro sobre Gayà, el club ha decidido secundar a su entrenador y sus capitanes y pasar a la carga. Abrió el fuego Pepelu, después fue Carlos Corberán y luego el club a través de sus redes sociales quien ha cargado contra Soto Grado y Pizarro Gómez.

Carlos Corberán no se mordió la lengua: "Hay confusión"

A Carlos Corberán le preguntaron si le gustaría que el club cambiase un poco la estrategia respecto a los errores arbitrales porque el Valencia CF era el segundo equipo más perjudicado y abrió la espita. "Es difícil decir. Al final tenemos que creer absolutamente en la capacidad de los árbitros, porque el nivel es bueno", comenzó, para entrar en materia: "Creo que hay que tratar de hacer más objetivos ciertas situaciones del juego para que no sean tan interpretables y que sepamos con más claridad la consecuencia de las acciones. Si son residuales, clarificarlo más porque ayuda al jugador, ayuda al juego, ayuda al espectador, porque la confusión únicamente genera frustración", aseguraba para concluir: "Es una pena ser el segundo equipo más perjudicado en esas situaciones. No queda otra que aceptarlo", decía con resignación

El estallido en redes del Valencia CF: "Que me lo expliquen"

Y el Valencia CF, que hasta la fecha se había mostrado siempre cauto, esta vez metió presión en redes sociales secundando la teoría de su entrenador: Hay confusión. Por eso, el Valencia CF lanzó un tuit clarificador. En él se veía el pisotón claro sobre Gayà, que impidió la jugada y que según Soto Grado fue 'residual' y no influye en la jugada y el leve pisotón de Guido ante Toni Martínez del Alavés en Mestalla, que el CTA dijo que no debió ser penalti, pero que sí lo fue.

La pregunta del Valencia CF y la de todo el valencianismo es obvia: "¿Cuál es la diferencia? Que me la expliquen". Seguro que en el próximo Tiempo de Revisión del CTA, programa en el que se analiza la jornada, le dan de nuevo la razón a los de Mestalla, pero eso no suma puntos, claro está.