David Torres 28 ABR 2026 - 14:01h.

"Siempre he estado tranquilo porque sé de lo que soy capaz"

Dimitrievski sella su renovación con cuatro puntos de sutura: las condiciones de su nuevo contrato

Compartir







ValenciaStole Dimitrievski es el nombre propio en el Valencia CF. Sus dos últimas actuaciones han supuesto cuatro puntos de oro para los de Mestalla. Fue clave en el empate en Mallorca y en casa ante el Girona, dónde el cancerbero realizó una parada salvadora que le dio el triunfo a los de Carlos Corberán. Además, el meta acaba contrato este verano, pero el Valencia CF tiene la posibilidad de ampliarle unilateralmente el contrato. Las condiciones, tal y como ha venido contando ElDesmarque, son sencillas. El Valencia CF debe pagar medio millón de euros al meta en concepto de bonus extra y, después, aplicar la mejora contractual ya pactada.

PUEDE INTERESARTE Llega la hora del regreso de Cömert y se abre un nuevo horizonte en el Valencia CF

En ese sentido, Dimitrievski ha asegurado que "he trabajado mucho para estar bien físicamente. Intento dar lo máximo en cada entrenamiento para poder ayudar al equipo. Lo importante es ayudar al equipo. Estoy en mi mejor momento en Valencia. Creo que puedo dar aún más pero creo que aún puedo subir el nivel", asegura a modo de invitación para que el Valencia CF haga efectiva su ampliación como tiene decidido.

"Siempre he estado tranquilo y con confianza para jugar y darles tranquilidad a mis compañeros porque sé de lo que soy capaz", explicaba respecto a la mejoría que ha experimentado el equipo desde que él ha accedido a la titularidad.

El meta ha atendido a los medios oficiales del club y ha comentado, además, su parada salvadora ante el Girona, el partido ante el Mallorca y varias cuestiones sobre la actualidad del equipo:

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF se jugará la salvación con margen, ante cinco cocos y un rival directo

¿Salvador Dimitrievski?

¿Le pueden llamar Salvador Dimitrieski?

No, tampoco tampoco ese siempre intento hacerlo como darle lo mejor de mí y entrenando todos los días y al final pues esos partidos se pudo dar y yo estoy muy contento por dar estos intervenciones y esos puntos en equipo.

Más tranquilos, ¿no? Después de esa importante victoria el otro día antes Girona.

Bueno, yo no diría que tranquilo porque ya está ahí mucha pelea, muchos equipos, todo está muy igualado, entonces hay que estar bien enfocado, bien entrenando para el próximo partido y ya dimos una victoria, estamos con más confianza para poder ir por la siguiente.

Con 39 puntos no se salvan

En la liga hace muchos años con 37, 38, te podías mantener la permanencia, pero este año está mucho más difícil y entonces hay que sacar lo máximo puntos es que podemos sacar desde ahora hasta el final de temporada para llegar lo más arriba en la tabla, porque ahora como está igualado puedes llegar mucho más arriba de lo que estamos ahora.

Con esta tensión competitiva al final uno pierde años de vida

Bueno, pero así es más bonito (ríe. Yo siempre lo he dicho, yo la verdad es que prefiero ganar uno a cero y sufrir hasta el final porque después de la victoria, pues puedes disfrutar más de la victoria.

Ahora por el Atlético de Madrid, el sábado.

Bueno, el Atlético de Madrid mañana lo veremos un gran partido que van a jugar ellos han hecho con varios equipos muchos cambios, pero no hay que prestar atención en eso, hay que jugar un partido inteligente y con mucho ritmo porque obviamente ellos van a estar más cansados que nosotros, así que jugamos en Mestalla y hay que apretarle.

Pero sin confianzas

Nosotros tenemos que estar bien enfocados, firmes en ese partido porque al final sigue siendo Atlético de Madrid tiene una plantilla muy amplia, entonces se han jugado miércoles domingo todo el año, así que ellos están acostumbrados a eso. Es final de temporada, así que apostaron a esa carta, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido e intentar conseguir la victoria.

¿Qué Atlético se espera?

No creo que van a salir mucho más de este estilo. Sí que es verdad que hay jugadores que van a cambiar, pero también nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros y que jugamos en Mestalla y hay que hacer un gran partido más que en sus cambios o con lo que ellos van a hacer.

En lo personal está muy bien

La verdad que ha trabajadoado mucho para estar estar bien físicamente y el primera vuelta y segunda vuelta estoy bien, me encuentro bien. Intento dar mi máximo cada entreno, cada partido para poder estar bien preparado para poder ayudar al equipo. Lo importante aquí es el equipo y conseguir cada próximo partido, conseguir los tres puntos.

La clave es mirarse a uno mismo, ¿no? Lo que puede aportar y lo que puede mejorar al equipo.

Exacto, todos desde portería hasta arriba, a todos nosotros tenemos margen de mejora, hay gente gente joven con más experiencia que puede mejorar, pueden dar para el equipo que equipo crezca y está más alto o alto posible.

La parada ante el Girona: "César la toca un poco"

De la parada del otro día en el descuento frente al Girona no sé cuántas veces la has visto tú o cuántas de esas veces que la has visto es porque te la han enviado o gente de tu entorno te ha dicho algo .

Sí que me han dicho muchas cosas, pero tampoco la miré mucho, no creo que más de cuatro o cinco veces que la he visto en es una buena parada, más sobre todo más por el momento y por el la extenstion que estamos, así que así que hay que disfrutarla así, se ve ve muy buena también César creo que toca un poquito el balón, pero .

Es que una mezcla de reflejos, por supuesto, y no sé hasta qué punto de intuición es cómo es una situación de ese tipo.

La verdad que nosotros trabajamos estas situaciones con para moverse rápido, reaccionar y colocarse mejor posible, pero sí que hemos trabajado estas situaciones con Marcos y con Andoni, así que todo el trabajo tiene su recompensa.

Es una parada salvadora porque evidentemente pues evitó el empate el minuto 91 del de Girona y dio la victoria al Valencia.

Sí, también también hay que dar seguridad, hay que dar por detrás al equipo confianza, partiendo desde portero siempre.

En Mallorca también fuiste decisivo

Sí, pero también en Mallorca había dos, tres, era partido ida y vuelta y tampoco le di como tanta importancia como esta, pero esta sí, y más aquí son tres puntos es mejor.

"Pepelu liquidó a Muriqi"

¿Y con Pepelu qué tal?

Ha estado increíble los dos partidos también defender a Muriqo, que primero iba con él y después se iba con César porque lo liquidó prácticamente sin dejarle ninguna opción y este partido ante el Girona también ya sabemos Pepelu qué jugador es y por algo ha ido en la selección española. Tiene tanta calidad.... Lo he visto también varios carreras hacia atrás estaba rápido, estuvo top.

Gracias,