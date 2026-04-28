Jorge Morán 28 ABR 2026 - 13:58h.

El presidente de LALIGA quiere la máxima sanción posible para el portero

El agravante que enfrenta a Esteban Andrada a un posible castigo nunca visto en el Zaragoza: "Grado máximo"

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Lo ocurrido en el Huesca - Real Zaragoza ha dejado una mancha muy grande en el fútbol español. El puñetazo de Andrada a Jorge Pulido, iniciando una multitudinaria tangana en el terreno de juego que más tarde se llevó a vestuarios, ha dado la vuelta al mundo. Un incidente del que todavía no se conoce la sanción, pero que podría suponer una de las más altas de la historia de LALIGA.

El portero argentino del Real Zaragoza perdió la cabeza después de su expulsión, lanzándose a golpear con el puño la cara del capitán del Huesca. El club ya ha anunciado medidas disciplinarias contra Andrada, pero lo más seguro es que el guardameta no vuelva a vestir la camiseta del equipo maño.

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Como tampoco en LALIGA Hypermotion. Aunque todavía no se conoce la sanción para el portero, que más tarde pidió perdón en zona mixta, se espera que lo ocurrido pueda provocar un ejemplo para todos los futbolistas de la competición española.

Javier Tebas pide la sanción máxima para Andrada

Durante la presentación de la Red de Ciudades de LaLiga, que tuvo lugar en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el presidente de LALIGA habló de toda la actualidad actual en el mundo del fútbol. Entre ellos, Tebas quiso dar su opinión sobre lo ocurrido con Andrada, pidiendo la sanción máxima posible para el portero del Real Zaragoza.

"Pues me parece una auténtica barbaridad y la sanción debería ser lo máximo posible", comenzó diciendo Javier Tebas, quién opinó de los rumores que apuntan a una sanción menos alta de lo esperado. "Parece ser que el reglamentos habla de solo, solo de 12 partidos, cuando realmente tenía que ser la sanción de varios meses sin poder jugar", señaló el presidente de LALIGA EA SPORTS.