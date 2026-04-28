Ángel Cotán 28 ABR 2026 - 07:40h.

Ya se sabe cuándo conocerá su castigo

Huesca y Zaragoza siguen el lío en vestuarios con insultos a Andrada: "No se han pegado porque..."

Compartir







Esteban Andrada sigue acaparando portadas en nuestro país. El portero del Real Zaragoza reventó un derbi aragonés que derivó en una tangana difícil de olvidar y que acabó con el perdón de las instituciones y del gran implicado. Pasadas las horas, el club blanquillo trata de enfocarse en su importante lucha por permanecer en LALIGA Hypermotion, aunque se aguarda la decisión de Disciplina por un castigo que puede ser histórico.

Así lo desgrana Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. El experto en materia arbitral valoró cuál puede ser la sanción que reciba Esteban Andrada, con tres posible grados. Además de mojarse con un pronóstico, el tertuliano también avanzó la fecha en la que se conocerá el castigo para el portero argentino: "Se va a conocer el próximo miércoles, el Comité de Disciplina se va reunir. Lo van a catalogar lógicamente como una agresión que va de 4 a 12 partidos, pero con el agravante de que el árbitro que Pulido, el jugador agredido, fue lesionado del pómulo. Y eso podría agravar la sanción y que vaya de 6 a 15 partidos".

PUEDE INTERESARTE El Cádiz CF alarga su caída con Idiakez y mantiene vivo al Real Zaragoza: así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion

El agravante que puede condicionar el castigo de Esteban Andrada

Ese agravante puede cambiar el grado de la sanción para el guardameta zaragocista: "Si se aplica el grado máximo sería un partido más 15. Es decir, 16, uno por la expulsión y 15 por el puñetazo. Eso el grado máximo de la sanción, pero eso es lo máximo que contempla el reglamento". Si esto ocurre, Esteban Andrada se enfrentaría a un castigo nunca visto en el Real Zaragoza.

Sin embargo, el experto arbitral, en su pronóstico, apostó por el camino intermedio: "Recuerdo la de Pepe, que fueron 11 partidos, 12 el Mono Burgos, eso es. Ha habido muchas, pero también es verdad que la reglamentación va cambiando cada año. Ahora mismo, insisto, si le aplican el grado máximo sería 15 más uno, dieciséis. Si le aplican el grado medio, que yo creo que es por donde puede ir la sanción, iría de 10 a 12 partidos. Y lo mínimo serían siete, 6 por el puñetazo y uno por la expulsión. Así que yo creo que ni va a ser lo máximo ni va a ser lo mínimo. Se va a quedar a mitad de camino".