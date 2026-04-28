Celia Pérez 28 ABR 2026 - 10:16h.

Toda la tangana la precedió una patada previa de Tasende por la que acabó expulsado

El agravante que enfrenta a Esteban Andrada a un posible castigo nunca visto en el Zaragoza: "Grado máximo"

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El lío monumental que se montó el pasado domingo en el derbi aragonés entre Huesca y Real Zaragoza sigue acaparando los focos. Una tangana brutal iniciada por un empujón de Andrada a Pulido, la posterior expulsión del meta blanquillo y a continuación su puñetazo al jugador oscense, en la que también acabó expulsado Dani Jiménez, portero del Huesca, al lanzarse contra Andrada y propinarle un puñetazo. Todo ello ocurrió después de una falta previa de Tasende que el colegiado iba a revisar en el VAR.

Fue precisamente, en esa falta previa, cuando Jorge Pulido fue corriendo con la mano en alta pidiendo cartulina para reclamarle a Tasende la acción, tal y como han recogido las cámaras de Movistar. A toda velocidad se plantó ante el futbolista blanquillo, entrando en la disputa también Toni Moya para separarlo de su compañero. A continuación, el futbolista oscense fue a reclamarse al colegiado, señalando al jugador y encarándose con él, espetándole "roja tuya".

A continuación, ya todos conocemos los hechos. Mientras el colegiado acude al VAR, el meta blanquillo le propina un empujón a Pulido que acaba en el suelo, el colegiado se vuelve y decide expulsarlo con roja directa, algo que provoca la ida de pinza del Andrada que se va lanzado a propinarle un puñetazo al jugador oscense.

Tras el encuentro, representantes de uno y otro equipo pidieron perdón por lo sucedido con Francho Serrano, José Luis Oltra y un David Navarro que criticó lo que sucedió antes sin querer justificar en ningún momento la agresión de su portero. Un poco más tarde llegó el comunicado de la entidad blanquilla anunciando que tomará medidas disciplinarias con su jugador y posteriormente el vídeo de Esteban Andrada pidiendo perdón por lo ocurrido. Ahora toca esperar a ver cuál será la sanción para el meta blanquillo, que se enfrenta hasta una sanción de 16 partidos en función de agravante.