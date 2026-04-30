Saray Calzada Agencia EFE 30 ABR 2026 - 17:33h.

El Barça pide que se investigue una serie de presuntos delitos cometidos por el presidente de aquel momento

Griezmann explica la imagen inolvidable de su última gran noche en el Metropolitano con el Atlético

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El fichaje de Antonoine Griezmann por el FC Barcelona vuelve a escena tras la solicitud que ha hecho el FC Barcelona en los juzgados. Ha pedido que se investigue a Josep María Bartomeu, por aquel momento presidente, y al abogado José Ángel González Franco por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable. Y además quieren que se estudie si el letrado recibió un presunto cobro del club de un millón y medio de euros por el fichaje del jugador francés.

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 16 de la capital catalana al que ha tenido acceso EFE, el Barça aporta varios correos electrónicos en los que se negoció el fichaje de Griezmann durante el verano de 2019. Y de ellos deduce que representantes del club "exigían y presionaban" al entorno del jugador para que este aceptara la comisión de González Franco.

La presunta implicación del abogado

José Ángel González Franco, que también está investigado en la causa, fue el abogado de Bartomeu en el caso Neymar y cobró 1,7 millones de euros por participar en el acuerdo entre el FC Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado con el que se resolvió aquel proceso judicial. En dicho acuerdo, la entidad azulgrana admitió dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones.

En uno de estos correos en los que se trata el fichaje de Griezmann por el Barcelona, Seven Karian, entonces abogado del internacional francés, explica a Maud Griezmann, hermana y representante del jugador, que para que el club le envíe el borrador del contrato final de trabajo, "exige que la situación a nivel de comisiones se resuelva con José (Luis González Franco, según los abogados del Barça)".

"Para ello, debemos resolver la situación de forma global ya que, hasta la fecha, los contratos existentes entre tú y Antoine no lo prevén", añade Karian en el correo.

Por eso, la acusación ejercida por el FC Barcelona pide en su escrito al juzgado que tome declaración como testigo a Antoine Griezmman y a su hermana Maud Griezmann para determinar si pagaron la citada comisión a González Franco y en qué términos se produjo la misma.

Por su parte, el expresidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu, ha explicado a EFE que el fichaje de Griezmann "se negoció directamente con su hermana Maud" y que fue el jugador quien decidió contratar como abogado a González Franco "para que le asesorara sobre diversas cuestiones legales y fiscales" relacionadas con su fichaje.

"Ni el Barça ni el Atlético de Madrid pagamos, en ningún caso, un solo euro a González Franco", ha asegurado el exdirigente de la entidad azulgrana, quien también ha negado haber pactado con el jugador un aumento de la ficha para que pudiera satisfacer la comisión del abogado.

"Al contrario, una de las condiciones que le pusimos a Griezmann para ficharlo es que iba a cobrar exactamente lo mismo que pactamos un año antes", ha sentenciado.

La versión de Bartomeu

La versión que Josep Maria Bartomeu ha dado a EFE coincide con la declarada por José Ángel González Franco en instrucción. Entonces, el letrado aportó una factura emitida por su despacho profesional al delantero con fecha 6 de abril de 2020 por importe de 1,5 millones de euros.

Sin embargo, los abogados del FC Barcelona inciden que el abogado no aportó el encargo profesional supuestamente firmado por Griezmann ni tampoco los justificantes de pago. Por tanto, "se ignora cuándo se verificó el pago de la expresada factura, los medios de pago y quién fue su auténtico pagador", apunta en su escrito.

Esta investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona se produce a raíz de una denuncia de la Fiscalía que acusa a Bartomeu de desviar unos 4 millones de euros en comisiones e intermediaciones, a espaldas del club, en su etapa como presidente del Barça.

La denuncia deriva del informe 'forensic' que la junta actual de la entidad catalana, que encabeza Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía y que detallaba distintas irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores, que entonces se estimaron en cerca de 30 millones.

Además de por el pago de esos 1,7 millones a González Franco por el acuerdo fiscal en el caso Neymar, el ministerio público vinculaba inicialmente a Bartomeu con otras dos operaciones: el pago de una comisión por el fichaje del jugador brasileño Malcolm, sin conocimiento de la junta directiva, y de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores.