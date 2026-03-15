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Pellegrini: "¿El ambiente? Cuesta entenderlo estando quintos y bien en la tabla"

Manuel Pellegrini, en el banquillo de La Cartuja
Manuel Pellegrini, en el banquillo de La Cartuja. Kiko Hurtado
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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Real Betis - Celta de Vigo. El entrenador valoró de manera positiva el empate y confía en que la reacción de la segunda mitad les sirva para el partido del jueves contra el Panathinaikos.

Su análisis del partido: "Fue un buen partido de fútbol, los dos jugaron a ganar desde el primer minuto. Quedamos en desventaja pronto, luego hubo tensión. Pero hemos mejorado mucho y jugamos bien en el segundo tiempo. Los puntos que se quedan fuera en casa son puntos perdidos, pero seguimos sumando y pelearemos hasta el final".

Un primer avance de sus sensaciones para el jueves: "Me quedo con la segunda parte, supimos revertir un marcador adverso. Nos costó mucho al principio. El jueves debemos salir a evitar errores defensivos, como los que cometimos en los últimos partidos".

Pellegrini valora la reacción del Betis: "Creo que hicimos un partido muy completo porque se nos puso mal desde el principio. Comenzar perdiendo en casa tras esas dos derrotas es complicado y lo hemos sentido, pero creo que el segundo tiempo nos servirá para el jueves de cara a retomar la confianza".

El ambiente de La Cartuja: "La verdad que cuesta entenderlo, estando quintos y bien posicionados en la tabla, con jugadores importantes lesionados. Por algún motivo parece extraño pero solo se supera a través del juego, como pasó hoy en el segundo tiempo, que el público se volcó con el equipo".

El estreno goleador de Bellerín: "Creo que tiene una trayectoria larga en el fútbol, en el Arsenal o en el Betis. Nos aporta mucho y estuvo un tiempo sin jugar. Es importante y por suerte hoy lo demostró. Hizo un muy buen partido y me alegro”.

Cinco partidos sin ganar: "Sería muy importante retomar la senda del triunfo el jueves. Vamos a buscarlo a través del juego, ojalá podamos seguir en la Europa League”.

Cómo está Amrabat: “Ya está entrenando normal, si hubiésemos ido ganando habría tener minutos para ganar en el lado emocional. En cualquier momento puede reaparecer".

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