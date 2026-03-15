Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 21:18h.

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Borja Iglesias recibió un bonito aplauso del público de La Cartuja

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Uno de los momentos, de los pocos, en los que Betis y Celta coincidieron este domingo en La Cartuja fue en la entrada de Borja Iglesias al campo, situación que llevó tanto a los seguidores verdiblancos como a los celestes a unirse en un pequeño aplauso dedicado al '9'. El Panda, tras la cita, ha querido agradecer el cariño y darle valor a lo vivido en Sevilla.

"Yo a ellos también les quiero mucho. Recuerdo momentos muy bonitos, con el tiempo lo valoraremos aún más", decía timidamente Borja Iglesias en su entrevista post partido en Movistar.

El gallego, que reconoció que "este estadio aprieta mucho", comentó respecto al punto conseguido que "hay que analizarlo todo con perspectiva, ahora mismo te digo que hemos entrado muy bien, hemos entendido bien la primera parte y hemos tenido situaciones para irnos con algo más de distancia. Ellos luego han apretado, este estadio aprieta mucho y nos han metido en bloque bajo. Quedan diez jornadas para luchar y pelear por algo que nos hace mucha ilusión".

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Negando que supiese que estaba en fuera de juego en el tanto, Borja Iglesias iba bromeando con los presentes, pero se ponía serio al hablar sobre lo que llega para el Celta. "Es duro, pero es lo que queremos (jugar domingo-jueves). No me voy a quejar, ojalá estar aún en la Copa también. Sabemos que es así, el míster lo tiene claro, rota mucho, busca onces energícos para cada partido. Esto es un momento bonito, disfrutar y cuidarse"

El resto de declaraciones de Borja Iglesias:

Un mensaje ilusionante para la vuelta ante el Lyon: "Vamos 1-1 allí, con posibilidades de todo. No creo que haga falta muchas cosas que diga yo. El equipo juega bien, tiene claridad, compite bien y tiene la ilusión intacta". "Yo no juego, pero voy con ganas".