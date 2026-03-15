Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 20:53h.

El uno por uno del Betis contra el Celta: señalados y algún reivindicado

La acción de Marcos Alonso se produjo en el último minuto

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La cita de este domingo entre el Betis y el Celta tuvo absolutamente de todo. Los dos conjuntos, que buscan la quinta plaza que podría dar acceso a la Champions League, firmaron una cita notable, con una mitad para cada uno... y con una polémica en el último suspiro que, a buen seguro, dejó sin aliento a seguidores de ambos conjuntos.

Fue tras una clara falta en la frontal cuando Aitor Ruibal, con el reloj cumplido, lanzaría el libre directo a la barrera, concretamente a los brazos de Marcos Alonso, jugador que estaba en la mitad de la barrera y que, involuntariamente, pararía el disparo con sus manos.

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Rápidamente el capitán levantó el brazo, incluso antes de que Bakambu fallase su remate ante Radu, y Sánchez Martínez, con el reloj cumplido, pediría tiempo para escuchar la revisión.

El VAR revisó la acción durante algo más de un minuto -aunque en La Cartuja pareció mucho más- y Sánchez Martínez acabaría pitando el final sin dejar que se lanzase el córner que correspondía tras el paradón de Radu.

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El Betis reclamó un penalti de Mingueza en la primera mitad

Esta acción, que podría haber sido determinante teniendo en cuenta el minuto del encuentro en el que se produjo, no fue la única que reclamó el Betis en La Cartuja y es que en la primera mitad, Héctor Bellerín también pidió una falta en el área, en esta ocasión de Óscar Mingueza.

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Tras un excelente control del lateral, Mingueza llegó y golpeó con la cadera al ex del Arsenal, aunque la acción -como sucedió con la del Cucho hace semanas- no parecía estar claramente dentro del área y, además, no fue revisada al ser considerada insuficiente por el colegiado del césped para ser señalada como penalti.

La cita tuvo de todo: goles, intensidad, nervios... y hasta polémica.