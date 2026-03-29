Pepe Jiménez Sevilla, 29 MAR 2026 - 09:13h.

El Barça piensa en recuperar a Ez Abde

El valor de Abde aumenta y en el Betis saben que puede ser la gran venta veraniega

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Abde tiene la llave del próximo gran salto del Betis. El jugador marroquí, a pesar de un pequeño reciente bajón, se ha convertido en el hombre -ante la lesión de Antony- más regular y de mayor calidad este año en La Cartuja y mientras el mercado veraniego se acerca, su nombre cada vez toma más importancia.

Porque en el Betis nadie puede obviar que para seguir creciendo, como ha hecho en su historia reciente, deberá seguir vendiendo. La salida de jugadores como Assane Diao, Jesús Rodríguez o Cardoso han ido dando oxígeno a la dirección deportiva para reinvertir ese dinero en nuevos jugadores y ahora el momento parece haber llegado para Abde.

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Con el objetivo de seguir siendo equipo aspirante al acceso a la Champions League durante años, la entidad verdiblanca busca en el mercado nombres que le permitan corregir ciertas posiciones pero para dichas inversiones, previamente, deberá vender.

Es por ello que el principal señalado para dejar cash en la caja es Abde. Por edad, perfil y rendimiento, es el más atractivo del plantel y actualmente su valor ya se coloca en los 30 millones de euros, por lo que cualquier venta significaría una importante plusvalía para el Betis.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la entidad verdiblanca vaya a malvender al extremo. Si alguien le quiere, tendrán que pagar por él y es que ya el pasado verano el Betis rechazó varias ofertas por el marroquí, sabiendo que con tiempo, paciencia y aprendizaje, podía ser más rentable aún.

Aún quedan unos meses para la llegada del mercado veraniego, pero el Betis y el propio Abde saben que puede ser el momento idóneo para separar sus caminos... y convertirse en la llave del mercado Champions que prepara la dirección deportiva verdiblanca para este nuevo e intenso periodo de traspasos.