Basilio García Sevilla, 18 FEB 2026 - 22:00h.

"Esa conexión que tengo con Antony dentro del campo sí que es diferente", reconoce el marroquí

Pellegrini da la clave para haber sacado el mejor rendimiento de Ez Abde en el Betis

Hay tres características que sirven para definir a un equipo de fútbol que consigue los objetivos. Unión, buen ambiente y competitividad bien entendida. Eso es lo que sucede en el Real Betis Balompié, y dos de los mayores exponentes de eso pueblan las bandas verdiblancas en ataque. Ez Abde y Antony mantienen una especie de ‘pique’ sobre quién marca más goles, y el beneficiado es el conjunto.

El brasileño y el marroquí, de hecho, suelen celebrar juntos de una manera muy particular los goles que marcan cada uno de ellos. Abde ha pasado este miércoles por los medios oficiales del club, explicando que cada vez de Antony anota un tanto se convierte en un acicate para él para seguir buscando portería. “Sí, claro que lo miro”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en el máximo goleador de la historia del club en Europa. “Lo miro yo, lo miro a mi familia, lo miran mis agentes y también miro lo de mis compañeros. ¿Marca Antony? Yo también quiero meter. El hecho de que Antony esté a este gran nivel también me ayuda a mí a decir, ‘yo también quiero meter como Antony”, explicaba con su habitual sinceridad.

“La verdad que aquí ha caído de pie. Desde que llegó se ha convertido como un hermano para mí”, añadía Abde sobre su compañero, exponiendo además que Cedric Bakambu es uno de sus grandes apoyos en el vestuario, aunque se entiende muy bien con otros en el campo. “Bakambu es con el que suelo estar más tiempo aquí en la ciudad deportiva, pero esa conexión que tengo con Antony dentro del campo sí que es diferente. Con el Cucho también me entiendo mucho dentro del campo”.

Abde vive un momento dulce en un Betis que le echó tremendamente de menos cuando tuvo que marcharse a la Copa Africana de Naciones, pero está de vuelta y su rendimiento es casi impecable. “Cuando vine aquí era un poco más joven, no tenía las ideas claras y ahora la verdad que, con los minutos y los partidos en las piernas, pues me voy haciendo mejor futbolista”, explicaba.

Más de Abde

Feliz en Sevilla. “Yo creo que he encontrado un hogar aquí en Sevilla. Me encanta Sevilla, el clima, la afición del Betis. Ya lo dije el otro día, somos los locos de la cabeza. Y nada, la verdad es que tanto a mí como a mi familia nos encanta Sevilla”.

Afición. “Siempre se lo comento a mis hermanos o a mis amigos. Les digo que no hay ninguna afición en España como la del Betis y me recuerda un poco a la de la selección marroquí, que es una locura y se asemeja”.

Mirando a la Champions. “El equipo está de locos, yo pienso que estamos muy bien, solo que el partido contra el Atlético de Madrid no supimos manejarlo. Cuando nos tocó ir a casa del Atlético de Madrid, le dimos rápido la vuelta a la tortilla y supimos manejar el partido ahí, cómo jugaban, qué iban a hacer a lo largo del partido. No puede ganar cualquiera en el Metropolitano. Ahora, en lo que queda de temporada, es tener la misma hambre y ponernos el objetivo de ir a la Champions. ¿Por qué no soñar en grande?”.

La importancia de Pellegrini en su carrera. “Yo creo que, si no el primero, es el segundo de los entrenadores más importantes que he tenido hasta ahora. La verdad es que me ha ayudado mucho día a día”.