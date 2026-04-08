Pepe Jiménez Sevilla, 08 ABR 2026 - 21:29h.

Marc Bartra confirmó el cambio de lanzador en el penalti: Abde ni celebró el gol del Cucho Hernández

Manuel Pellegrini no tuvo reparos en explicar lo ocurrido con el penalti del Cucho Hernández

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Ha sido una de las imágenes del encuentro entre el Betis y el Braga. Abde, atacante verdiblanco, provocó un penalti que intentó lanzar posteriormente, pero el Cucho Hernández, con ayuda de Marc Bartra, acabó quitándole el balón para anotar el empate. Pellegrini, entre tanta polémica, lo soluciona: "Es bien fácil".

El entrenador chileno del Betis, como no podía ser de otra manera, fue cuestionado por la situación en sala de prensa y explicó que la situación "es bien fácil". "El designado para tirarlo es el Cucho, él tiene la responsabilidad y lo hizo él", sentenció.

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Marc Bartra confirmó la orden de Manuel Pellegrini

Porque Manuel Pellegrini, a pesar de la disputa y el deseo de Abde, no tuvo demasiada duda. Recordando algún capítulo anterior semejante, que además no salió nada bien, Pellegrini señaló desde la banda que el que debía lanzar era el Cucho Hernández y Marc Bartra, como capitán, lo solucionó en el césped.

El zaguero se acercó al punto de penalti, donde se encontraban tanto Abde como el Cucho, y le comunicó al marroquí que debía abandonar la zona, dejando que fuese el colombiano el encargado de lanzar y, posteriormente, anotar.

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Abde, frustrado, abandonó el área con Antony animándole mientras hacía gestos hacia el banquillo, pidiendo algún tipo de explicación a lo ocurrido. Tras el tanto, que no quiso perderse, el marroquí ni celebró el gol hasta que Marc Roca llegó para abrazarle.

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Esta situación, o al menos semejante, ya se había vivido anteriormente en el Betis -dejando amargos resultados- y Manuel Pellegrini ha querido evitar cualquier polémica y zanjar las dudas con un claro mensaje en sala de prensa que, posiblemente, también ha llegado a Abde, que ya sabe que, para próximas ocasiones, solo podrá lanzar si el Cucho Hernández no está sobre el césped o el colombiano, llegado el caso, le cede el testigo.