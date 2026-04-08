Pepe Jiménez Sevilla, 08 ABR 2026 - 21:56h.

Manuel Pellegrini responde a lo del Cucho y Abde: "Es bien fácil"

El Cucho Hernández explica lo sucedido con Abde antes de su gol

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Cucho Hernández toma la palabra. El atacante del Betis, goleador este miércoles ante el Braga, atendió a los medios de comunicación tras la cita y, como era lógico, fue cuestionado por lo ocurrido con Abde antes de lanzar. El colombiano, que asegura "entender" a su compañero, lo tiene claro: "Él también tiene que entenderme".

Con buen tono, predispuesto a las palabras, como de costumbre, el Cucho Hernández fue cuestionado por lo ocurrido con Abde y aunque comenzó argumentando que "no ha pasado nada" porque "esto es fútbol de élite", fue mostrando su postura. "Le entiendo, él provoca el penalti y hace un buen partido, pero el míster dijo antes del partido quien se encargaba de cobrarlo y me tocaba a mí".

"Fue un momento donde hubo algo", reconocía poco después añadiendo, eso sí, que "después nos dimos la mano". "El tiene que entenderme también a mí, si el delantero no tira los penaltis es que está falto de confianza y yo tengo mucha confianza", sumaba.

Cabe recordar que, previamente, Manuel Pellegrini comentó en sala de prensa que la situación era "bien fácil", ya que "el designado para tirarlo es el Cucho, él tiene la responsabilidad y lo hizo él".

La disputa entre Abde y el Cucho Hernández

Todo este revuelo, palabras o dudas, llámenlo como quieran, llega después de que Abde, tras provocar el penalti, apostase por lanzar él mismo desde los once metros.

El Cucho Hernández le recordaría que él era el lanzador e incluso tuvo que aparecer en escena Marc Bartra, como capitán, para pedirle al marroquí que dejase al Cucho Hernández disparar y, posteriormente, anotar.

El ex de Osasuna, que no celebró el tanto, abandonó el área antes de que el colombiano lanzase pidiendo explicaciones, desde la lejanía, a Manuel Pellegrini, antes de que Antony le abrazase para intentar tranquilizarle.