Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 21:40h.

El entrenador valora el empate, pero rebaja la euforia: "Sería un error pensar en lo que nos queda"

El uno por uno y las notas del Betis contra el Braga en Europa League

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al empate entre Braga y Real Betis en los cuartos de final de la Europa League. El entrenador da por "bueno" el resultado y se queda con la reacción del equipo en la primera mitad. Además incidió en la necesidad de mantener la seguridad defensiva, siendo esa una de las claves para buscar las semifinales, aunque sin descentrarse de LALIGA.

Cuál es su valoración: "Todavía falta por decidir en casa el resultado. Traer un empate de visita es un buen resultado, no decisivo ni determinante, en un partido bastante extraño porque ellos se pusieron en ventaja a los tres minutos con un gol que nunca me había tocado ver. Un córner por bajo al primer palo. Ante un equipo técnicamente tan bien dotado, con el marcador a favor, les convenía mucho el escenario, pero tras los primeros diez minutos hicimos un gran primer tiempo. Su portero sacó tres o cuatro goles muy claros y tuvimos muchísimas llegadas, aunque no logramos convertir. El segundo tiempo fue muy equilibrado, sin muchas llegadas al arco, pero por suerte un claro penal nos permitió empatar el partido".

Otra vez le ha faltado gol: "La falta de efectividad para convertir las ocasiones son momentos que pasan durante la temporada. Quedé muy conforme con lo que hicimos el primer tiempo, pues no es fácil empezar con desventaja a los tres minutos y con la inseguridad de que te conviertan el segundo. El primer tiempo fue muy completo en recuperación, creación y oportunidades. El fútbol es así: empatamos en un momento en que teníamos menos llegadas. Lo lógico es que en el fútbol no hay lógica; en el primer tiempo hubiéramos podido tener una ventaja".

¿Al Betis le falta fútbol? "Depende de qué momento del partido hablemos. Hacer un primer tiempo con cuatro o cinco ocasiones de gol muy claras y paradas difíciles del portero indica que futbolísticamente no tuvimos mayores problemas. El segundo tiempo fue complicado porque hay que cuidar que no te hagan el segundo gol, por lo que la creatividad es menor. Siempre se puede mejorar, pero jugamos ante un equipo con muy buena capacidad técnica para retener el balón. Tuvimos buena recuperación y llegada".

Con qué se queda de hoy: "Me quedo con la personalidad que tuvimos en el primer tiempo para buscar el partido tras encajar un gol a los tres minutos. El equipo absorbió bien ese tanto y buscó por todos lados empatar durante la primera etapa. El resultado es bueno, pero no decisivo, porque jugamos ante un equipo de muy buena técnica y jugadores que se asocian bien. Tenemos que tener mucha seguridad defensiva para intentar rematar el partido en casa. Un empate de visita no da la clasificación por asegurada".

Cambió la manera de jugar tras el descanso: "Sí, cambiamos la forma de jugar. En el primer tiempo pusimos un mediocampista más, con Pablo Fornals libre por derecha, para hacer un cuatro en el medio campo porque sabíamos que ellos tienen muchos jugadores de buena técnica por ahí. Eso nos permitió tener dominio y ocasiones claras. El cambio de Antony al principio del segundo tiempo fue por la tarjeta de Sofyan Amrabat, para no arriesgarnos a quedar con uno menos por una segunda amarilla. Tuvimos que poner a Antony en banda y devolver a Pablo al medio. Llegamos menos, pero empatamos; fueron dos maneras distintas de jugar debido a las cosas que ocurrieron en el partido".

Antony no está para 90 minutos: "No puede sorprender cuando sabemos que Antony juega con molestias; jugar dos partidos seguidos le cuesta mucho y le cuesta más recuperar para el siguiente. Era un partido importante, pero no decisivo, y aún falta la vuelta. Tenemos también un partido muy importante contra Osasuna. Durante años, este plantel ha sido capaz de mantener al equipo vigente en las dos competiciones mediante rotaciones de jugadores con molestias, como Bellerín. El plantel es el encargado de mantener al equipo y hoy estimamos que ese era el mejor once para comenzar".

Una valoración de Fidalgo: "Álvaro fue alternando. Centramos a Amrabat y dejamos a dos jugadores más sueltos por delante en ese trío centrocampista. Pablo jugó por derecha con libertad porque su lateral juega muy adelantado y Aitor podía tomarlo en la marca. Tuvimos mucha posesión y ocasiones en el primer tiempo. Después, por las características más explosivas de los jugadores, el equipo juega de otra manera según las situaciones del partido".

A tres partidos de una final: "Tenemos que centrarnos en el partido del domingo contra Osasuna. La Europa League es muy ilusionante, pero hay que intentar buscar la clasificación europea por las dos vías: la Liga y esta copa. Sería un error pensar en lo que queda para llegar; hay que centrarse en el partido de vuelta para asegurar la clasificación a semifinales. Si no se ha hecho antes, ilusiona mucho y estamos centrados en intentarlo. Para lograrlo, debemos rendir individual y colectivamente ante Osasuna y después buscar el paso a semifinales en casa".