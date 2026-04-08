Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 21:32h.

El entrenador entendió que "no era un partido decisivo" y prefirió darle descanso

El uno por uno y las notas del Betis contra el Braga en Europa League

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La ausencia de Antony Matheus dos Santos en el once del Real Betis fue una de las grandes sorpresas de Manuel Pellegrini contra el Sporting de Braga. El brasileño salió tras el descanso e incluso tuvo en sus botas el 1-2 en el último suspiro, pero unos centímetros separaron su disparo de lo que habría sido un gol casi decisivo para la eliminatoria. Como el propio entrenador explicó, la ausencia del extremo no debe sorprender a nadie, dado que sigue sometido a un plan específico para dosificar sus cargas y evitar que se agraven sus problemas de pubis.

Antony arrastra una pubalgia desde el pasado mes de diciembre y desde entonces no puede competir en plenitud de condiciones. Esas molestias le obligan a dosificar mucho sus esfuerzos y calentar el músculo más de lo normal. Es por eso que Manuel Pellegrini prefiere no cargarle de minutos. Entendiendo que este no era un partido decisivo, dado que todavía queda la vuelta en La Cartuja, el técnico optó por reservarlo de cara a la segunda mitad, pensando también el el choque del fin de sema contra Osasuna y el partido del próximo jueves.

Sobre ello habló el entrenador en sala de prensa: "No puede sorprender cuando ya sabemos que viene jugando con molestias. Dos partidos seguidos le cuesta mucho y más todavía recuperar. El de hoy era un partido importante, pero no decisivo. Todavía falta la vuelta, queda un partido con Osasuna que también es importante. Estos años hemos tenido un plantel que ha sabido responder ante las ausencias, además hay futbolistas con molestias como Bellerín, con el que hemos preferido no arriesgar".

Antony, con mucho cuidado

Unas declaraciones que van en consonancia con lo que ya comentó el fin de semana pasado. Cuestionado (el sábado) por el brasileño, Manuel Pellegrini respondió lo siguiente: "Creo que es un poco de todo. Primero en lo físico porque no entrena todos los días. Si le hacemos jugar 90 minutos le cuesta recuperar para el siguiente partido y aún le da molestia. Lo tenemos que llevar con mucho cuidado. Es un jugador dentro de un funcionamiento ofensivo en el que hay muchas otras alternativas".

"Muy limitado no lo veo, porque si no, no jugaría. No tiene limitaciones. Esta semana, especialmente esta semana que fue de parón, tuvo sobre todo la primera semana un trabajo especial con los preparadores físicos para intentar seguir mejorando esa pubalgia, que le puede durar mucho tiempo, o ver si tratamos de acortar los plazos. Así que hay que buscar la manera de intentar sacarle mejor rendimiento, pero, como ya dije, hay que llevarlo con mucho cuidado porque es una lesión que, si no es complicada, limita mucho en el esfuerzo físico, sobre todo en los minutos de más cansancio", añadía el entrenador.