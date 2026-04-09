Celia Pérez 09 ABR 2026 - 07:20h.

El equipo llegó a Sevilla ya de madrugada

Manuel Pellegrini responde a lo del Cucho y Abde: "Es bien fácil"

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El Real Betis empató anoche ante el Sporting de Braga en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Los verdiblanco consiguieron igualar el tanto inicial de Grillitsch por medio del Cucho Hernández, que transformó un penalti de Gorby sobre Ez Abde, dejando todo abierto para la vuelta del próximo jueves en el estadio de La Cartuja. Tras el partido, el equipo tomó el vuelo que le llevaría de vuelta a Sevilla ya de madrugada y donde estuvo las cámaras de ElDesmarque.

A la llegada del equipo al aeropuerto se pudo ver a los jugadores con cara de cansadas después del partido y las horas de avión. Isco fue de los primeros en aparecer y subir al autobús, junto un poco más tarde Adrián y Pellegrini. También Antony, bien cómodo en chanclas y calcetines, al igual que el Cucho, que optó también por un calzado parecido.