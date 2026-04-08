Marc Roca apela al espíritu de La Cartuja: "Esperamos decidirlo con nuestra gente"

Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 21:57h.

"La afición ha sido increíble, ojalá podamos decidirlo en casa"

El uno por uno y las notas del Betis contra el Braga en Europa League

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Marc Roca fue uno de los protagonistas en la zona flash postpartido. El centrocampista analizó el resultado del Real Betis en Braga y confía en el apoyo de la afición para cerrar la eliminatoria en la vuelta. También puso en valor la reacción del equipo.

Una valoración: "Se ha complicado la primera parte, que nos han metido muy rápido el gol. Ha pensado que nos ha costado una pérdida de los primeros 10 minutos, pero desde allí el equipo está muy bien. Está involucrado en el campo, cerca de mí, lo recuerdo toda la vez. A lo mejor nos ha faltado un poquito más de posesión, pero bueno, sabíamos que el partido era complicado, que ellos jugaban muy bien al fútbol también. Y bueno, nos quedan 90 minutos en casa, en la cartuja, todo por decidir y seguro que lo llegaremos con nuestra gente".

¿Se ven favoritos para la vuelta? "Hemos visto que estamos delante de un gran rival también, ellos juegan muy bien al fútbol. Nosotros sabemos que también tenemos nuestras virtudes, hemos tenido muchas ocasiones para meter algún gol, sobre todo en la primera parte. Favorito o no, no sé, al final serán 90 minutos, lo veremos en casa, seguro que decidimos con nuestra gente que estamos más fuertes y ojalá sea así".

¿Se da por bueno el empate? "Obviamente, hemos venido aquí, queríamos la victoria con la afición que nos ha acompañado. Bueno o no, ya lo veremos al final del partido de vueltas. Sabemos que los cuartos de final de la Europa League nunca son fáciles, más cuando fuera de casa. No hemos podido ganar, pero hemos empatado y todo queda por decidir en casa".

Más de 2.000 béticos en la grada: "Sí, la verdad que increíble. Hemos sentido la energía en los momentos sobre todo más difíciles, que nos ha costado un poquito más. Y la verdad que ha sido mucho más fácil. Agradecido súper con la afición y ojalá le podamos dar la alegría en casa".

El estadio: "Es un estadio un poco diferente, pero la verdad que bonito. Yo te digo, ojalá hubiéramos ganado y nos habría parecido aún más bonito".

La reacción del equipo: "Sí, ya te digo, creo que los primeros 10 minutos nos ha costado un poquito más sentarnos en el campo. A partir de ahí creo que hemos estado mucho mejor en la presión. Ellos sabíamos que tenían una salida del balón muy importante, muy buena. Se asocian muy bien por dentro y creo que lo hemos contrastado bien. Hemos recuperado bien arriba, hemos tenido cuatro o cinco ocasiones claras. No hemos podido marcar. Sofyan estaba con tarjeta, son decisiones del míster, pero todos estamos preparados para rendir y así es".