eldesmarque.com 16 ABR 2026 - 08:31h.

Claudio Giráldez no ha podido recuperar a Carl Starfelt

Marián Mouriño: "Elijo creer, vamos a competir con todo lo que tenemos"

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VigoEl Celta de Vigo se conjura para firmar una remontada épica ante el SC Friburgo y lograr, por segunda vez en su historia, el pase a las semifinales de la Europa League. Un sueño que se complicó casi hasta lo imposible hace una semana en la ciudad alemana al caer 3-0 ante el conjunto dirigido por Julian Schuster. A pesar de la desventaja los de Claudio Giráldez están convencidos en que van a pelearles la clasificación arropados por su gente en Balaídos.

El peor partido de la temporada llegó en el peor escenario posible, el Europa-Park Stadion. El equipo de Claudio Giráldez apenas pisó el área rival, sufrió para encontrar contragolpes decisivos y solo disparó dos veces a la portería rival. A eso se unió la superioridad física del Friburgo. Dos ejemplos lo evidencian: Matthias Ginter ‘secó’ a Borja Iglesias y el suizo Manzambi empequeñeció a Ilaix Moriba en la medular.

El golpe fue tremendo, el más duro de la ‘era Giráldez’. Y lo peor es que, tres días después, el Celta firmó otra pobre actuación en Liga ante el colista Oviedo. La goleada asturiana encendió las luces de alarma en Balaídos, sobre todo por la fragilidad defensiva exhibida desde la ausencia del sueco Carl Starfelt: 12 goles recibidos en 4 partidos. El celtismo, pese a todo, sueña con una noche histórica, alimentada por el discurso de su entrenador: "Yo creo en la remontada; el que no crea, que no venga a Balaídos", dijo Giráldez tras el batacazo ante el Oviedo.

El Celta se cita con la historia porque nunca ha remontado una desventaja de tres goles en una eliminatoria europea y solo una en la Copa del Rey. Pero sus aficionados, a la conclusión del último encuentro liguero, le recordaron otras hazañas históricas: la remontada al Aston Villa en Villa Park con goles de Juan Sánchez, Mostovoi y Penev; la goleada a la Juventus de Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane después de caer en Turín; o el inolvidable 7-0 al Benfica.

Giráldez tendrá salirse de su guion habitual para sorprender al Friburgo. Acostumbrado a agitar su once, el joven técnico gallego necesita reforzar su seguridad defensiva, con la baja de Carl Starfelt, y encontrar soluciones en ataque. Y ahí aparecen dos nombres: Iago Aspas y Matías Vecino. Su experiencia y liderazgo parecen determinantes para soñar con emular al Celta del Toto Berizzo y sacar el billete para la semifinal continental. El moañés, que no está al cien por cien, podría salir desde el banquillo dejándole su puesto en el once titular a Fer López.

El estado físico de Manzambi, decisivo en el partido de ida, centra la atención del Friburgo. El centrocampista se lesionó en el último partido ante el Mainz, al que su equipo derrotó con un solitario tanto de Lucas Höler para afianzarse en la octava plaza de la Bundesliga. Julian Schuster confirmó que el suizo podrá jugar en Balaídos aunque no especificó cuánto tiempo podrá estar sobre el césped.

En ese encuentro, el entrenador reservó a algunos de sus mejores jugadores para el duelo de Vigo. Los defensas Treu, Lienhart y Makengo y el atacante italiano Grifo jugaron en la segunda parte; el croata Matanovic, el japonés Suzuki y Beste ni saltaron al césped.

Posibles alineaciones

Celta de Vigo: Andrei Radu; Javi Rueda, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira; Óscar Mingueza, Matías Vecino, Ilaix Moriba; Fer López o Iago Aspas, Ferrán Jutglà y Borja Iglesias.

SC Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggstein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; y Matanovic.