Alberto Bravo 15 ABR 2026 - 15:29h.

El canterano ha recibido el alta médica y estará ante el Friburgo

Carl Starfelt, descartado: "Está fastidiado"

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VigoLo había avanzado en rueda de prensa Claudio Giráldez, después fue el Celta de Vigo en sus canales oficiales. Hugo Álvarez ha recibido el alta médica y estará este jueves en Balaídos ante el Friburgo. Los vigueses buscan una remontada épica en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Deberán darle la vuelta a tres goles, por ello el técnico ha citado a todos sus jugadores aunque Miguel Román y Carl Starfelt no puedan jugar.

"Hugo está disponible", señaló Claudio Giráldez. El técnico explicó que el volante ourensano "ha hecho la semana con normalidad, es un tobillo, no es nada muscular que haya que limitar". Sobre los minutos que pueda tener ante el Fiburgo "va a ser un poco más de sus sensaciones y de la decisión que tenemos nosotros".

El canterano sufría un "esguince de tobillo izquierdo lateral de grado II y una contusión ósea" después de sufrir una dura entrada del central Unai Núñez en el centro del campo. El atacante no pudo jugar el partido de ida ante el Friburgo y el encuentro de Liga ante el Oviedo que se saldaron con dos duras derrotas por 3-0 y 0-3.

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El canterano ha logrado recordar unos días su tiempo de recuperación para estar en este trascendental partido ante el Friburgo. Hasta el momento ha disputado seis partidos en Europa League con un total de 229 minutos. El de Entrimo no ha podido marcar ni asistir en su primer experiencia continental.