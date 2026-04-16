Sorloth y Nahuel Molina se unen a la lista de dudas

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El Atlético de Madrid ha realizado este jueves su primer entrenamiento tras meterse en semifinales de la Champions League y el último antes de viajar a Sevilla para disputar la final de la Copa del Rey. Cosas del calendario. Diego Pablo Simeone ha dirigido una sesión con novedades importantes en la enfermería y dividida en dos grupos, con los titulares ante el Barça en el gimnasio y los suplentes trabajando sobre el césped.

Entre los que sí estaban en el césped estaba Pablo Barrios. El centrocampista ha trabajado con normalidad y las cámaras de ElDesmarque han captado una pequeña charla de Simeone durante la sesión. Todo apunta a que recibirá el alta médica y podría tener minutos ante la Real Sociedad, aunque parece complicado que salga como titular, al menos a priori.

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Por contra, José María Giménez y David Hancko siguen lesionados y lo tendrán difícil para jugar el sábado en Sevilla. Además, Sorloth y Nahuel Molina se unen a la lista de dudas y tampoco han trabajado este jueves con el grupo, aunque en principio por reparto de cargas. Desde el club no descartan a ninguno de estos cuatro futbolistas para la final.

Se trata, como decimos, de la primera y última sesión en Madrid antes de viajar a Sevilla. El equipo rojiblanco se concentra este mismo jueves por la noche en la capital madrileña y viajará el viernes a las 12:15 horas hacia tierras andaluzas. La plantilla se hospedará en el Hotel Barceló Renacimiento, ubicado muy cerca del estadio de La Cartuja y al lado de la Fan Zone de los aficionados del Atlético de Madrid.

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Este viernes por la tarde, sobre el césped de La Cartuja, realizarán su última sesión antes de la gran final con las miradas puestas especialmente en Nahuel y Sorloth, además de apurar las opciones de Hancko y Giménez, que lo tienen más complicado, y confirmar la posible presencia de Barrios.