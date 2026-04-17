Fran Fuentes 17 ABR 2026 - 13:37h.

"Tiene contrato y se va a quedar", deslizan desde su entorno

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Eduardo Camavinga es uno de los nombres más criticados en el Real Madrid en este momento. Desde su ingreso, el equipo se metió abajo y dejó de encontrar vías de ataque, pero su expulsión frente al Bayern de Múnich fue determinante para que no alcanzara la prórroga en el Allianz Arena. Para más inri, sus errores se amplían a tres partidos consecutivos, siendo responsable del gol de Thomas Lemar al no achicar frente al Girona, o por quedarse mirando ante el RCD Mallorca y no intentar defender en una acción de contragolpe claro. En este sentido, Álvaro Arbeloa ha intentado darle minutos e importancia, pero el centrocampista francés está lejos de dar un nivel aceptable con la camiseta blanca. El jugador estaría fuera de la planificación deportiva merengue, aunque otra cosa es que puedan venderle... o que el jugador se quiera ir.

En este sentido, El Larguero de la Cadena SER informa de que el francés, pese a que muchos le sitúan como una venta clara en este mismo verano, no tiene la más mínima intención de abandonar el Santiago Bernabéu. Así lo revela el periodista Antón Meana, quien afirma que, tras hablar con el entorno profesional del jugador francés, le restan importancia a los rumores. "Dicen que es el ruido de siempre. Que Eduardo ni se quiere ir, ni se va a marchar", afirma.

Declaración de intenciones del entorno de Camavinga: "En agosto, aquí"

En este sentido, el jugador se acoge a que tiene firmado hasta el 2029 para asegurar su continuidad en el club blanco: "Tiene contrato en vigor y se va a quedar. En agosto, cuando arranque LALIGA, Camavigna, aquí", sentencia.

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Esto puede ser tanto una medida de presión como una sincera declaración de intenciones. Y es que, pese a que no termina de dar el nivel deportivo, saben que, debido a su amplia experiencia en la élite y su juventud (apenas tiene 23 años), amén de un físico imponente, puede ser una pieza cotizada en el mercado de fichajes por la que ingresar un buen pellizco.

La sensación general es que, pese a estar en su quinta temporada como jugador del Real Madrid, se ha estancado. En el club sienten que se ha quedado por el camino y que, pese a llevar más de 200 partidos con la camiseta madridista (quizá serían más sin sus recurrentes lesiones), no se le advierte una progresión evidente, ni como pivote defensivo, ni tampoco como un jugador creativo. Solo como lateral izquierdo encontró cierta continuidad junto a Carlo Ancelotti, pero insistió en que no le gusta jugar ahí. Tampoco quiso seguir jugando tirado hacia la banda derecha, donde Xabi Alonso le probó en varias ocasiones para equilibrar el balance del juego, e incluso cuajó un buen partido en la primera vuelta frente al FC Barcelona.