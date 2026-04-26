Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 09:03h.

Matarazzo revela quién ideó su discurso en euskera y responde a Aperribay por la IA: "Lo transcribí"

Ambicioso con la recta final de temporada

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La Real Sociedad afronta la recta final de la temporada en LALIGA EA SPORTS inmersa en una nube de felicidad. El cuadro txuri urdin alzó al cielo de Sevilla el título de la Copa del Rey tras superar al Atlético y afronta las últimas jornadas con el objetivo europeo intacto. Incluso lugar la Champions el próximo año está entre las opciones. Todo ello debido a la espectacular transformación que sufrió el equipo desde la llegada de Pellegrino Matarazzo.

El de Nueva Jersey dio un vuelco al devenir del equipo y cambió la seriedad por sonrisas. Todo fluye en un club que ha ya dejado claro, integrante por integrante, lo importante que fue el cambio de piezas en el banquillo en el momento idóneo. El último en desgranar qué ha supuesto para el equipo la llegada de Matarazzo fue Sergio Gómez.

El zaguero, asentado de pleno en el lateral zurdo, desveló durante una entrevista en Sport cuál fue el factor clave de Matarazzo para el cambio radical que ha protagonizado la Real. "El cambio de aires radical con un entrenador extranjero con el que todos empezaban de cero fue un punto importante para todo el equipo. Todos dimos lo máximo y nos hemos ido ganando nuestro sitio. El equipo ha crecido y todos hemos sido importantes. Creo que un factor decisivo fue empezar sumando victorias, algo que nos dio mucha confianza", comentó al respecto.

El objetivo de la Real

En la rueda de prensa previa al duelo frente al Rayo, Matarazzo volvió a demostrar el hambre que tiene el vestuario en seguir logrando grandes objetivos en este tramo final de la temporada. "Creo que es importante en esta fase tener un objetivo más claro, sí, asegurarnos de que esté claro para mantener esa dirección para afrontar los últimos partidos de la temporada. Aunque el quinto puesto posiblemente no sea una plaza de Champions, pero intentamos dejarlo lo más claro posible. Seguimos teniendo hambre", espetó.