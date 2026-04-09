Jorge Morán 09 ABR 2026 - 00:45h.

El PSG fue muy superior al Liverpool

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El Paris Saint Germain se lleva el primer duelo ante el Liverpool en un partido en el que los de Luis Enrique merecieron mucho más. Y esto es precisamente lo que asusta al técnico asturiano de cara a una vuelta de cuartos de final de la Champions League en la que los suyos vivirán un auténtico infierno en Anfield.

Hasta en dieciocho ocasiones dispararon los de Luis Enrique, con seis tiros a puerta que fueron bloqueados por el portero del Liverpool. Un partido en el que merecieron más y que provoca el aviso de Luis Enrique a los suyos para la vuelta.

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Luis Enrique y lo que ocurrirá en Anfield

"No hay frustración. El fútbol es así. Hay momentos en los que mereces ganar por más goles. Hay que aceptarlo", comenzó diciendo en rueda de prensa. "Hemos hecho un gran partido contra uno de los mejores equipos de Europa. Técnicamente han demostrado que son un buen equipo. Hemos hecho un partido a la altura de nuestros aficionados y hoy podemos ver otra vez los aficionados que tenemos. Ha funcionado la conexión", apuntó.

El asturiano destacó el gran partido de los suyos, pero avisó de lo que podría ocurrir en Anfield. "Fue bastante difícil. Cambiaron la forma de jugar para competir contra nosotros. Estamos acostumbrados a ello. Cuando te enfrentas a un rival, suelen cambiar contra nosotros. Merecimos el resultado. Es una lástima porque en la segunda mitad generamos muchas ocasiones y pudimos marcar más goles", señaló.

"Lo que sabemos es que será muy difícil jugar en Anfield. Lo he hecho muchas veces. Sufriremos en el partido de vuelta. Nuestra mentalidad será clasificarse la próxima semana y ganar", opinó Luis Enrique. "Creo que nada va a cambiar nuestra mentalidad para afrontar Liverpool. Hay que ganar el partido y marcar goles. No pensamos en defender el resultado. Eso no significa que habrá sufrimiento. Vamos a sufrir", zanjó.