Jorge Morán 07 ABR 2026 - 18:50h.

El técnico habló en la previa del PSG vs Liverpool

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Además del FC Barcelona vs Atlético de Madrid, la jornada del miércoles en la Champions League también nos dejará un espectacular duelo entre el PSG y el Liverpool. Un partido que será la revancha para los ingleses después de lo ocurrido la pasada temporada en dónde cayeron en los octavos de final ante el equipo de Luis Enrique.

Un técnico asturiano que ha pasado esta mañana por rueda de prensa, hablando de cómo se ha adaptado esta temporada para mejorar los errores del año pasado. "Es el trabajo del entrenador, encontrar la manera de rendir bien. Cada año es diferente. No podemos trabajar de la misma manera que el año pasado. Lo que quiero todo el rato es mantener la identidad del equipo para jugar un buen fútbol. Disfrutar de competir en la Champions", explicó.

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El favoritismo del PSG ante el Liverpool

Después de clasificarse en el último segundo para los playoffs y tras vencer al Stade Brestois, el PSG se enfrentaba a un Liverpool que llegaba como favorito. Pero esa condición, en el mundo del fútbol, sirve para poco. "No es importante quién sea el favorito o que vosotros digáis quién es el favorito. En este tipo de partidos, ante estos equipos, es imposible dar un favorito", comenzó diciendo Luis Enrique.

"No creo que seamos favoritos. Si recordáis el año pasado, todo el mundo dijo que el Liverpool era favorito y se clasificó el PSG. Para mí, no hay favorito", explicó en una eliminatoria en la que fueron superiores y se acabaron llevando en la tanda de penaltis.

Un partido, el ocurrido en el Parque de los Príncipes, que Luis Enrique recuerda como el mejor de la temporada. "Fue un partido de gran nivel. Y define el fútbol. Perdimos ese partido. Pero, hicimos más partidos a ese nivel. Firmaría tener ese nivel mañana, no el resultado. Buscamos ganar cada partido sin importar el rival o el estadio. Buscaremos disfrutar en el Parc, porque es un estadio increíble. Tenemos el apoyo de nuestros aficionados. Es bonito jugar en casa", aseguró.