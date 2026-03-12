Luis Enrique acaba abrazándose a un periodista español en plena entrevista tras la goleada del PSG

Celia Pérez 12 MAR 2026 - 00:39h.

El asturiano dejó una curiosa anécdota tras el partido

El PSG ha goleado esta noche al Chelsea. Y el humor de Luis Enrique ante las cámaras no podía ser mejor. La fe inquebrantable, el principal atributo del campeón de Europa, volvió a marcar la diferencia para que el conjunto parisino se llevara una ventaja casi decisiva en la ida de los octavos de final con un 5-2 en el marcador. Tras todo ello, el técnico asturiano compareció como es habitual para analizar la victoria de su equipo, dejando una graciosa anécdota con el periodista de .

Al iniciar la entrevista, en un despiste presenta a Luis Enrique como "uno de los jugadores seguramente más contentos esta noche". Un pequeño lapsus que al asturiano no se le escapa y responde con una sonrisa "¿Jugadores? ¿Has dicho jugadores?" y tras lo cual ambos acaban riendo y fundidos en un abrazo en plena entrevista.

Más allá de la anécdota, Luis Enrique se mostró satisfecho con la victoria de su equipo aunque reconoció que el juego no es similar al del año pasado. "Tengo que decir que hemos con jugado contra un equipo de los mejores de la competición. Así lo mostraban las estadísticas. Hoy hemos vuelto a demostrar que somos un equipo con resiliencia, que no se rinde nunca. Podemos jugar mejor o peor, no estamos en nuestro mejor momento. Todos nos quieren comparar con el año pasado, con el de la final, con ese tipo de equipo. Eso no existe en el fútbol de alto nivel. hoy hemos vuelto a mostrar que es un equipo vivo, que lucha, que no se rinde", aseguró.

Además, negó que la plantilla sufra cansancio físico o mental y puso como ejemplo los tres goles marcados en el tramo final. "Es un tópico de los periodistas. Ayer decían que teníamos problemas físicos y marcamos goles en el final. El año pasado decían que no podíamos ganar la Liga de Campeones porque éramos un equipo muy joven", dijo.