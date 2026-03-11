Contundente goleada de los parisinos, que ya acarician los cuartos de final

Así quedarían los cuartos de final de la Champions League a falta de los partidos de vuelta

En una noche de las grandes en la Champions League, el PSG y el Chelsea han protagonizado otro de esos partidos que engullen a los aficionados, repitiendo además la final del Mundial de Clubes. Un duelo frenético, con alternativas, sobre todo en la segunda mitad, y que acabó con una contundente goleada (5-2) a favor de los de Luis Enrique que desesperó por completo a los ingleses, hasta tal punto que Pedro Neto acabó empujando a un recogepelotas del Parque de los Príncipes.

La acción ocurrió en el 91', con un colegiado español como Hernández Hernández sobre el césped de París. Con 4-2 en el marcador a favor del PSG, el Chelsea disponía de un saque de banda a favor en el costado derecho. El recogepelotas tardó más de lo que debía en entregar el balón a los blues y Pedro Neto acabó empujándole contra la valla de publicidad.

El recogepelotas acabó dañado sobre el césped mientras se montaba una tangana entre los futbolistas. Hernández Hernández intentó poner algo de paz mientras los futbolistas del Chelsea buscaban al propio recogepelotas para ver cómo estaba físicamente, pues al parecer se había dañado el hombro. El colegiado español, finalmente, no enseñó cartulina amarilla al jugador del cuadro inglés.

El PSG aplasta el Chelsea y acaricia los octavos

El partido, a todo esto, tuvo de todo. Barcola adelantó a los parisinos a los 10 minutos, Malo Gusto puso las tablas a la media hora y Dembélé devolvió la ventaja a los suyos poco antes del descanso.

En la segunda mitad, Enzo Fernández hizo el 2-2 antes del colofón final Vitinha puso el tercero en el 74' y Kvaratskhelia, héroe de la noche, firmó el cuarto en el 86' y el quinto en el 94', prácticamente sobre la bocina. Un resultado que pone al PSG con un pie y medio en cuartos de final, donde se mediría al ganador del Galatasaray-Liverpool, de momento con ventaja para los turcos.