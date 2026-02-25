Celia Pérez 25 FEB 2026 - 17:50h.

Para el encuentro contra el Mónaco

El PSG no apela la sentencia que le obliga a pagar a Mbappé 61 millones de euros

Compartir







Achraf Hakimi ha entrado este miércoles en la lista de convocados por Luis Enrique para enfrentarse al Mónaco en la vuelta de los playoffs de dieciseisavos de Champions League, un día después de que fuera citado por un tribunal para ser juzgado por un presunto delito de violación denunciado por una joven.

El futbolista, de 27 años, apeló la decisión de los jueces instructores de enviarle a juicio, mientras, el club trata de proteger a su jugador, segundo capitán del equipo, apoyándose en la presunción de inocencia

PUEDE INTERESARTE El PSG paga a Mbappé parte de su deuda pero sigue debiéndole más dinero

Hakimi podría ser titular en el Parque de lo Príncipes contra el Mónaco, en el partido en el que los parisienses aspiran a sellar el pase a octavos de final de la Liga de Campeones tras haberse impuesto en el Luis II por 2-3.

Oficialmente, el PSG no ha hecho ningún comentario desde que el marroquí fuera denunciado por violación en febrero de 2023 y el entrenador, Luis Enrique, se limitó a comentar que el caso está «en manos de la justicia» durante la rueda de prensa previa al duelo contra el Mónaco.

A través de las redes sociales, Hakimi negó las acusaciones que consideró que «todo demuestra que son falsas» y señaló afrontar esta situación «con calma» a la espera de que «la verdad resurja públicamente».

Los hechos por los que será juzgado Achraf Hakimi

Hace unos meses se solicitó su procesamiento ya que veían indicios de delito tras investigarse el caso. Ha sido un tribunal de Hauts-de-Seine el que formalizó esta petición y el que ha decidido llevar el asunto a juicio tal y como ha confirmado la abogada de Hakimi a 'AFP'.

Desde que saliera a la luz este caso, el jugador del PSG ha mantenido su inocencia y lo ha seguido diciendo en el comunicado que ha sacado nada más conocerse la noticia. Los hechos que denuncia la mujer se produjeron presuntamente el 8 de febrero de 2023 en la casa del propio jugador. Acudió allí tras haber intercambiado mensajes con ella por redes sociales. En este encuentro, Achraf habría cometido presuntamente un delito de violencia sexual.