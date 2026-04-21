Alamara Djabi, jugador del Midtjylland, apuñalado y operado de urgencia en Dinamarca

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 12:36h.

El jugador guineano ha sido apuñalado en la ciudad de Herning y ha sido operado e inducido a un coma del que ya ha salido

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Alamara Djabi, jugador de 19 años del Midtjylland de Dinamarca, ha sido apuñalado en la ciudad de Herning y operado hasta en dos ocasiones por las numerosas heridas que tenía. El guineano fue inducido a un coma del que ya ha salido y actualmente se encuentra estable. La vida del jugador llegó a correr peligro, pero la primera intervención médica de urgencia ha sido clave para salvarle la vida. Una vez finalizó esa primera operación, fue sometido a una segunda y Djabi ya se ha despertado del coma artificial en el que estaba. El club danés ha publicado un comunicado donde aseguran que "dadas las circunstancias" el jugador "se encuentra bien".

El comunicado del Midjtylland sobre el apuñalamiendo a Alamara Djabi

El Midjtylland ha sacado un comunicado en su perfil oficial de Instagram hablando de lo ocurrido. En él, aseguran que el club está manteniendo "un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades" y que "bridan su apoyo a Djabi y a su familia". Añaden un deseo de pronta recuperación y que sus pensamientos están con el jugador, su familia y sus amigos. El equipo danés ha pedido "la comprensión de la gente" y ha pedido que se respete la privacidad del afectado y de su entorno en una situación tan complicada. La entidad ha solicitado a la prensa que no realice ningún tipo de contacto con compañeros de Djabi o con miembros del staff técnico porque todos están "profundamente afectados por el grave suceso".

Además, con el objetivo de no entorpecer la investigación policial que ya ha comenzado, el Midjtylland ha anunciado que este será el último comentario que haga sobre el tema hasta que no se sepa nada más. El jugador, lesionado actualmente, había llegado al club en 2022, procedente del Mafra y previamente de la cantera del Benfica y estaba pasando por una temporada complicada en cuanto a cifras y rendimiento. El guineano cuenta con 0 participaciones en las principales competiciones que juega el equipo danés y este suceso le apartará de los terrenos de juego durante un tiempo.