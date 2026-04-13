Rueda de prensa previa al Atlético-Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League

Lamine Yamal responde a Lebron James, lanza una promesa al Barça y un mensaje a Simeone: "Me hace un favor"

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Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha pasado este lunes por la sala de prensa del Metropolitano en la previa del partido ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Champions League. El técnico ha recordado de nuevo la mano no pitada de Pubill en el partido de vuelta, ha insistido en que pueden remontar y ha hablado de jugadores como Gavi, Fermín, Bernal o Frenkie de Jong.

Qué necesitas ante el Atlético: "Tenemos que dar el primer paso, centrar en un rendimiento fuerte no sólo del resultado. Cuando jugamos bien es cuando empezamos a marcar goles".

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Cómo imaginas el partido: "No estoy seguro, creo que será diferente. Sea como sea, va a ser increíble. Los aficionados ya saben lo que va a pasar, es necesario que lo sepan. Creo que podemos hacer que suceda. Es posible, ¿por qué no? Estamos jugando contra un Atleti muy fuerte, con jugadores defensivos, ofensivos. Si damos un rendimiento muy fuerte, ofensiva y defensivamente. Tenemos que materializar nuestras oportunidades, es la diferencia. Va a ser diferente, trataremos de hacerlo lo mejor posible".

Cambio de esquema para favorecer a Lamine: "¿Mi equipo? ¿Que haga cambios? Lamine ya rendido muy bien en los últimos partidos, estoy muy contento. Tiene que hacer lo que hace mejor, los uno contra uno. Tenemos que tenerle disponible y tener distintas opciones. Tenemos que jugar como un equipo, es lo más importante mañana. No importan las individualidades, tenemos jugadores con mucha calidad. El equipo es lo más importante. El otro día ya lo dije, los partidos se deciden por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado".

Importancia del factor emocional: "La mentalidad y la actitud es muy importante mañana. Las conexiones entre equipo y aficionados son increíbles, también lo que muestro a los jugadores es ese respeto que nos ofrecen por nuestro rendimiento. Lo hemos visto esta temporada. Tiene un efecto muy positivo para el equipo porque de cara a mañana, todas las acciones van a ser importantes. Todas. Tenemos que creer, saber que lo podemos lograr. Siento que el equipo está en ese equipo. Por supuesto, hacer buen fútbol, defender bien y estar bien en ataque. Tenemos la calidad. Normalmente en estos partidos ante el Atlético somos mejores".

Cómo están Marc Bernal y Frenkie de Jong: "Frenkie bastante mejor que Bernal, veremos hoy. Va a ser complicado. De Jong puede ser titular, ya veremos, todavía no lo hemos decidido".

Gavi como alma del equipo: "Gavi puede jugar, por supuesto. Es un jugador que lo da todo siempre por este club. Se ve que nunca tiene miedo de nada. Esta es una situación muy buena. Ya veremos si sale titular o no, tenemos tiempo para decidirlo tras el entrenamiento".

Un partido como una final: "No es una final, pero me gustaría ganarlo, obviamente. Es lo que queremos, creemos en ello, estamos 100% centrados".

Qué piensas sobre el arbitraje de la ida: "Estoy calmado, no cambia nada. Es lo que hay. Es un árbitro con experiencia, no hay dudas".

El centro del campo, clave: "Es muy importante, un partido de 90 minutos o más. Si hemos llegado aquí es una buena situación, pero es algo muy complejo. Es muy importante presionar, el Atleti es muy bueno si no se le presiona, saca la pelota jugada y no es fácil defender. Son importantes las combinaciones, se decide por momentos como dije. El primero fue una roja, la mano, lo que hay, es el fútbol. Esperemos que mañana caiga de nuestro lado. Cruzamos los dedos".

La intensidad de Fermín, clave como titular: "Sí, 100%. Podría ser titular".

Lamine se inspira en LeBron James. ¿En qué se inspira Hansi Flick?: "Es algo que preparáis vosotros, lo mismo que las tácticas. Hay una línea roja. Me parece bien. No cambia nada, nos tenemos que centrar en nosotros, lo que necesitamos".

Muchos goles el año pasado, algunos insuficientes, como ante el Inter. ¿Un problema?: "No, no me preocupa. Quiero jugar buen fútbol. Sabemos que podemos defender mucho mejor. Se trata del equipo, no la última línea o defensas. Todos tienen que estar incluidos y conectados, defender como una unidad. Sin balón es muy importante gestionar espacios y hacerlos más pequeños. Con balón, es nuestra forma de jugar, situaciones jugando buen. Se trata del resultado. Queremos marcar goles".